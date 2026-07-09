Afrique: L'Éthiopie réaffirme son engagement en faveur du renforcement des systèmes phytosanitaires africains

Addis Ababa — L'Éthiopie a réaffirmé son engagement à renforcer les systèmes phytosanitaires africains, soulignant que des mesures phytosanitaires solides sont essentielles pour garantir la sécurité alimentaire, stimuler la productivité agricole et faciliter des échanges commerciaux sûrs à travers le continent.

Cet engagement a été mis en avant lors de l'ouverture, aujourd'hui à Addis-Abeba, du Forum sur le partenariat stratégique pour le Programme phytosanitaire africain (APP).

Le ministre d'État chargé de l'Agriculture, Fikru Regassa, a souligné que, alors que les pays africains s'efforcent de transformer leurs secteurs agricoles, notamment dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), ces ambitions se heurtent à des menaces croissantes liées aux ravageurs transfrontaliers, aux espèces envahissantes et au changement climatique.

« La santé des végétaux va bien au-delà d'une simple préoccupation technique ; c'est un pilier stratégique du développement agricole durable », a déclaré M. Fikru.

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Il a souligné que l'Éthiopie, où l'agriculture reste le pilier de l'économie, est pleinement intégrée au programme APP afin de renforcer la surveillance, les capacités de diagnostic et la prise de décision fondée sur des données scientifiques.

Lancé en 2023, l'APP a déjà étendu son champ d'action à 20 pays à travers le continent.

Cette initiative vise principalement à renforcer les organismes nationaux de protection des végétaux en les dotant d'outils de surveillance numériques permettant un suivi en temps réel et en établissant des protocoles harmonisés d'étude des ravageurs afin d'assurer la cohérence entre les régions.

En outre, le programme accorde la priorité au renforcement des capacités du personnel et des cadres institutionnels afin de favoriser la pérennité à long terme de la protection de l'agriculture africaine.

Enrico Perotti, secrétaire de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), a souligné que l'Afrique montrait l'exemple en matière de développement des systèmes phytosanitaires et a insisté sur la nécessité de s'appuyer sur les succès du continent pour avoir un impact mondial plus important.

Le secrétaire a souligné que, pour maintenir cette dynamique, il faudrait une appropriation nationale continue, un financement prévisible, une gouvernance solide et une coordination régionale renforcée.

Saliou Niassy, coordinateur du Conseil phytosanitaire interafricain de l'Union africaine, a exhorté les États membres à donner la priorité à l'intégration de ces outils dans leurs systèmes nationaux et à mobiliser des ressources nationales afin d'assurer la pérennité à long terme du programme.

Faisant écho au caractère urgent du forum, Orlando Sosa, représentant par intérim de la FAO en Éthiopie, an mis en garde contre les enjeux considérables liés à la biosécurité végétale.

« Lorsqu'un ravageur est détecté trop tard, les agriculteurs perdent leurs récoltes et leurs moyens de subsistance », a déclaré M. Sosa, ajoutant : « Les commerçants perdent des opportunités, et les exportateurs perdent confiance. »

Le forum, organisé sous le thème « Donner aux pays africains les moyens, grâce à la science et aux outils numériques, de protéger les ressources végétales et de faciliter le commerce », s'est conclu par un appel en faveur de solutions évolutives et fondées sur la science, ainsi que d'une coordination continentale renforcée pour lutter contre des menaces qui ne connaissent pas de frontières nationales.