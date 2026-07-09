Addis Ababa — Les campagnes de conscription forcée et d'enlèvements orchestrées par la faction illégale du TPLF marquent l'effondrement total de la légitimité dont jouissait ce groupe, ont fait remarquer des professionnels des médias.

Des journalistes ont révélé que les rafles forcées et les enlèvements visant des civils ne cessent de s'intensifier dans toute la région du Tigray, motivés par des intérêts personnels étroits et des agendas particuliers.

Cette pratique s'est heurtée à une forte résistance de la population, ce qui prouve que la communauté régionale a complètement retiré tout soutien résiduel à ces acteurs, ont-ils ajouté.

Parmi ceux qui ont fait part de leur point de vue à l'ENA, Dawit Kebede, journaliste à l'Awramba Times, a expliqué que les individus menant ces opérations sont profondément impliqués dans des intérêts personnels lucratifs liés au commerce de l'or et des minerais.

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Pour préserver ces avantages économiques, ils utilisent le prétexte de faciliter le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) comme écran de fumée politique, a noté Dawit.

« Je ne crois pas qu'ils se soucient du public, ne serait-ce qu'une fraction de seconde », a affirmé Dawit, ajoutant que leurs manoeuvres actuelles ont été catégoriquement rejetées par la communauté.

Suite à cette perte de légitimité populaire, ils ont recouru à la violence, arrêtant de manière agressive des jeunes et les forçant à rejoindre des camps d'entraînement.

Le journaliste a en outre précisé que la situation s'était détériorée au point que des bus de transports en commun sont désormais interceptés pour arracher des jeunes à la rue, qualifiant cette tendance de profondément tragique.

De même, la journaliste Hermon Fekadu a fermement condamné les opérations en cours menées par les dirigeants extrémistes du TPLF et des éléments destructeurs.

À notre époque, enlever et enrôler de force des citoyens pour satisfaire des désirs de propagande est tout à fait inacceptable et constitue un acte hautement déplorable, a-t-elle souligné.

Soulignant la gravité de ces abus, Hermon a fait remarquer qu'elle était déraisonnable d'imaginer quel objectif pourrait justifier l'enlèvement d'êtres humains, qualifiant cette pratique de mentalité primitive et de crime grave.

Le responsable des relations publiques du parti Tinsae Seb'a Enderta, Abraham Tsige, a déclaré que ce groupe n'avait pas su tirer les leçons de ses erreurs passées. Il a souligné que, puisque la population avait fermement déclaré « ça suffit » et refusé d'être entraînée dans un nouveau désastre, la pertinence politique de cette faction avait complètement disparu.

Abraham a souligné que le recours actuel à des tactiques coercitives est un symptôme direct de leur aliénation totale vis-à-vis de la population, ce qui prouve que le public les a complètement rejetés.

Le responsable a conclu que, si cette faction perdait depuis longtemps son emprise sur la population du Tigray, la crise actuelle marque la fin définitive et absolue de son acceptation au sein de la région.