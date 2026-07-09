Afrique du Nord: À la frontière tuniso-algérienne, un hélicoptère touristique pour découvrir la Tunisie vue du ciel

La région de Tabarka-Aïn Draham, dans le gouvernorat de Jendouba, s'apprête à enrichir son offre touristique avec un projet inédit en Tunisie : des vols touristiques en hélicoptère permettant aux visiteurs de découvrir, depuis les airs, les paysages naturels du Nord-Ouest, entre littoral méditerranéen, massifs forestiers et montagnes situées à proximité de la frontière algérienne.

L'initiative, portée par un investisseur tunisien sous la supervision du ministère du Tourisme, est actuellement dans sa dernière phase administrative. Selon les autorités touristiques régionales, le lancement de l'activité interviendra dès l'obtention des autorisations réglementaires.

"Il s'agit d'un nouveau produit touristique innovant", a déclaré Issa Marouani, commissaire régional au tourisme de Tabarka-Aïn Draham. L'investisseur, qui a acquis l'hélicoptère aux États-Unis, a déjà acheminé l'appareil en Tunisie et finalise actuellement les procédures administratives nécessaires à son exploitation.

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Le responsable régional estime que cette initiative représente "une véritable valeur ajoutée" pour la destination. Les futurs passagers pourront survoler, pendant environ une heure, les principaux paysages qui font la renommée de la région : le littoral de Tabarka, les forêts de chênes-lièges d'Aïn Draham, les reliefs montagneux du Nord-Ouest, les sites archéologiques ainsi que les formations rocheuses qui caractérisent cette partie du pays.

Selon les informations communiquées par le porteur du projet, il s'agirait de la première activité de ce type en Tunisie et la cinquième expérience au monde. Chaque vol accueillera jusqu'à quatre passagers pour un tarif annoncé de 250 dinars par personne.

Diversifier une destination déjà prisée en été

Le projet intervient en pleine saison estivale, une période durant laquelle Tabarka retrouve son dynamisme touristique. Réputée pour ses plages, ses fonds marins, ses aiguilles rocheuses et son port de plaisance, la ville constitue l'une des principales destinations balnéaires du nord-ouest tunisien.

À quelques dizaines de kilomètres seulement, Aïn Draham offre un tout autre visage. Perchée dans les montagnes de la Kroumirie, cette station est connue pour son climat plus frais, ses vastes forêts et ses paysages verdoyants, particulièrement recherchés pendant les fortes chaleurs estivales. La proximité de la frontière algérienne renforce également l'attractivité de cette destination, qui accueille traditionnellement un nombre important de visiteurs en provenance d'Algérie durant la saison touristique.

Le commissariat régional au tourisme estime que cette nouvelle activité répond pleinement à la stratégie nationale visant à diversifier les produits touristiques au-delà du tourisme balnéaire traditionnel.

"Ce type de projet renforce la compétitivité de la destination, améliore son attractivité et contribue à promouvoir l'image de Tabarka-Aïn Draham auprès des clientèles tunisienne et internationale, notamment celles à la recherche d'expériences originales", a souligné Issa Marouani.

Un été placé sous le signe du tourisme et de la culture

Le lancement annoncé de cette nouvelle activité intervient alors que la région vit également au rythme de sa programmation culturelle estivale. Le Festival international de jazz de Tabarka, rendez-vous emblématique de la saison estivale, contribue chaque année à attirer des visiteurs tunisiens et étrangers et à renforcer la notoriété de la destination.

Les autorités touristiques espèrent que l'arrivée des vols panoramiques viendra compléter cette dynamique en proposant une expérience inédite permettant de découvrir autrement les richesses naturelles de cette région frontalière, où se côtoient mer, montagne et forêt.

Le ministère du Tourisme et l'Office national du tourisme tunisien accompagnent le projet en coordination avec les administrations concernées afin d'accélérer les procédures nécessaires. Les promoteurs espèrent obtenir prochainement les autorisations requises pour permettre le démarrage de cette nouvelle activité, qui pourrait constituer une première dans le paysage touristique tunisien.