Tunisie: Volcan Etna - Le nuage de dioxyde de soufre se dirige vers le pays... faut-il s'inquiéter ?

Le réveil du volcan Etna, en Sicile, a entraîné le déplacement d'une masse de dioxyde de soufre (SO₂) vers le sud de la Méditerranée, avec une trajectoire passant par les espaces atmosphériques tunisiens et libyens.

Selon l'expert en climatologie Ameur Bahbah, qui s'est exprimé dans une vidéo publiée par l'Observatoire tunisien de la météo et du climat (OTMC), cette situation ne représente toutefois pas un danger important pour les populations, les concentrations observées demeurant modérées et situées en altitude.

L'épisode volcanique concerne le mont Etna, situé sur la côte est de la Sicile, près de la ville de Catane. Ce volcan, considéré comme l'un des volcans les plus actifs d'Europe, est entré dans une nouvelle phase éruptive au début du mois de juillet 2026. Les bulletins de surveillance volcanique ont fait état d'une activité débutée le 5 juillet 2026, avec des émissions de cendres et de gaz volcaniques, notamment du dioxyde de soufre.

Une présence de gaz détectée dans l'atmosphère tunisienne et libyenne

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Dans son intervention, Ameur Bahbah a expliqué que les images satellitaires montrent clairement la trajectoire du nuage de dioxyde de soufre émis par le volcan.

"La couleur rouge représente la direction du gaz de dioxyde de soufre", explique-t-il, précisant que ce gaz est effectivement nocif lorsqu'il atteint des concentrations élevées. Toutefois, selon lui, les niveaux observés dans la direction de la Tunisie et de la Libye restent modérés.

L'expert insiste aussi sur un point essentiel : ces émissions ne se trouvent pas au niveau du sol, mais circulent dans les couches supérieures de l'atmosphère, à une altitude estimée entre 2 et 4 kilomètres.

"Il ne s'agit pas d'un phénomène au niveau du sol, mais d'une présence dans l'atmosphère" souligne-t-il, appelant à relativiser les inquiétudes.

Une concentration appelée à diminuer progressivement

Les cartes météorologiques présentées par Ameur Bahbah montrent également une évolution progressive du nuage de gaz. La couleur rouge, correspondant à une concentration plus importante, laisse progressivement place à une couleur orange, traduisant une diminution de l'intensité du phénomène.

Selon ses explications, cette concentration devait continuer à baisser durant les jours suivants, notamment mardi et mercredi, avec une dispersion progressive des gaz dans l'atmosphère.

Les données de surveillance volcanique indiquent également que l'activité de l'Etna s'est progressivement affaiblie après l'épisode éruptif du 5 juillet. Les dernières observations faisaient état d'émissions faibles de dioxyde de soufre et d'une absence de nuage de cendres significatif détectable par satellite.

Qu'est-ce que le dioxyde de soufre volcanique ?

Le dioxyde de soufre est l'un des principaux gaz libérés lors des éruptions volcaniques. À forte concentration et en contact direct avec les populations, il peut provoquer des irritations respiratoires et des troubles pour les personnes sensibles.

Cependant, dans le cas présent, la situation décrite concerne un déplacement atmosphérique à plusieurs kilomètres d'altitude. Les spécialistes distinguent donc la présence d'un panache volcanique en altitude d'une pollution mesurée au niveau du sol.

Avec une altitude d'environ 3 400 mètres, l'Etna domine la partie orientale de la Sicile et constitue l'un des symboles géologiques de l'Italie. Sa proximité avec Catane en fait également un volcan particulièrement surveillé, notamment en raison de ses impacts possibles sur le trafic aérien lors des épisodes d'émissions de cendres.

Pour la Tunisie, les spécialistes appellent donc à suivre l'évolution de la situation atmosphérique sans céder à l'inquiétude : le passage du dioxyde de soufre lié à cette éruption constitue un phénomène observable depuis les satellites, mais aucun risque majeur pour la population n'a été signalé à ce stade.