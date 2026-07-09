Tunisie: Santé infantile et canicule - Gare à la déshydratation et aux coups de chaleur !

Prendre toutes les précautions nécessaires à la préservation de la santé de son enfant durant la saison caniculaire ne tient qu'à certains gestes simples, mais ô combien salutaires. Il faut savoir que, contrairement aux adultes, qui demeurent assez avertis sur les signes avant-coureurs des malaises provoqués par la canicule, les enfants, eux, ne le sont point. Ils exigent de la part de leurs parents vigilance et perspicacité, lesquelles sont susceptibles de prévenir lesdits malaises, leurs éventuelles complications et même des cas d'urgence.

Pour mettre au clair les besoins spécifiques à l'enfant durant la canicule, le Dr Nourchène Khelil, pédiatre, cerne la problématique dans une dualité bien définie : « Les principaux risques qu'encourent les enfants durant la canicule sont la déshydratation et les coups de chaleur.

Les signes d'alerte relatifs aux coups de chaleur mais aussi à l'insolation en sont la fièvre, la somnolence, l'irritabilité même non associée à la fièvre. Pour la déshydratation, l'on constate la diminution de la quantité des urines ou l'observation du changement de leur couleur qui devient foncée. Les enfants capables de d'exprimer leur malaise parlent souvent de sensation de bouche sèche, de soif, etc. », souligne-t-elle.

Le bébé n'a pas besoin d'eau !

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Prévenir la déshydratation chez l'enfant, en général, et durant la saison chaude, plus particulièrement, relève de la responsabilité des parents ou des adultes prenant en charge le chérubin. La pédiatre propose, d'ailleurs, les conseils à même de préserver une hydratation sans faille à l'enfant. Elle explique qu'un enfant âgé de moins de six mois n'a pas besoin de boire de l'eau ! « C'est que le lait infantile, explique-t-elle, subvient parfaitement aux besoins du bébé en eau.

Cela dit, durant l'été, la maman doit donner la tétée plus souvent à son enfant et ce, dans l'optique de prévenir une éventuelle déshydratation ». Cependant, pour les enfants âgés de plus de six mois, leur donner à boire de l'eau fréquemment est un geste qui s'impose. « Il faut donner de l'eau à l'enfant sans attendre qu'il la réclame et même s'il prétend ne pas avoir soif », insiste le Dr Khelil. Elle rappelle, en outre, que l'hydratation ne passe pas uniquement par la consommation de l'eau puisqu'elle peut être garantie, de surcroît, grâce à la consommation de certains aliments naturels riches en eau comme le melon, la pastèque et le concombre.

Rester au frais et se rafraîchir le corps

S'agissant du coup de chaleur mais aussi de l'insolation, la pédiatre avance une série de mesures à prendre pour éviter ces deux problèmes de santé spécial canicule; des précautions liées au comportement aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. En effet, elle tient à ce que l'enfant reste dans un espace assez frais. Un espace climatisé serait souhaitable sinon, il convient de fermer les volets dès le matin et jusqu'au coucher du soleil en prenant soin d'aérer la maison tôt le matin et tard le soir.

Des douches rafraîchissantes sont indispensables pour équilibrer la température du corps. « Les douches doivent être tièdes et non froides. La température de l'eau doit être inférieure à celle du corps d'un ou de deux degrés tout au plus. Il faut surtout éviter les douches trop fraîches qui pourraient provoquer un choc thermique », prévient-elle.

Eviter les sorties durant les heures de pic

La pédiatre avertit les parents sur les sorties durant les heures du pic caniculaire, soit entre onze heures et dix-sept heures ; un intervalle de temps qui serait propice aux insolations et aux coups de chaleur. Elle recommande, par ailleurs, d'habiller les enfants de vêtements amples, en cotonnade et de couleur claire. Le port d'un chapeau au moment des sorties s'avère être obligatoire. « Il faudrait aussi limiter les activités physiques notamment celles intenses, durant la canicule. Les parents doivent être regardants sur la sécurité sanitaire de leurs enfants et éviter de les laisser seuls dans la voiture même pour un bref moment », souligne-t-elle.

Plus de vigilance à la plage !

Outre les gestes préventifs à adopter durablement aussi bien chez soi qu'à l'extérieur afin de protéger sa progéniture contre les méfaits de la chaleur, le comportement à tenir à la plage doit aussi être responsable. « A la plage, le risque est double puisqu'on craint les coups de chaleur et les coups de soleil. Aussi les parents sont-ils appelés à tenir à l'oeil leurs enfants et à limiter leurs activités physiques. Ils doivent protéger la tête, le visage et les épaules de l'enfant grâce au port d'un grand chapeau de paille, tout en évitant les baignades durant les heures de pic thermique précitées », conclut-elle.