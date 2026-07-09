Sénégal: Baccalauréat 2026 - Les épreuves du second groupe démarrent ce jeudi 9 juillet

L'Office du Baccalauréat a annoncé le démarrage des épreuves du second groupe du Baccalauréat général, session 2026. Dans un communiqué , l'institution informe que les candidats admissibles composeront à partir du jeudi 9 juillet 2026 sur l'ensemble du territoire national.

Elle invite les candidats concernés à se présenter dans leurs centres d'examen respectifs aux dates et heures fixées par les autorités académiques. Ils devront être munis de leur convocation ainsi que d'une pièce d'identification en cours de validité.

Selon le document signé par le directeur de l'Office du Baccalauréat, Pr Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, les candidats sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer le bon déroulement des épreuves. Elle leur adresse, par ailleurs, ses encouragements en leur souhaitant « plein succès » pour cette dernière étape de l'examen du baccalauréat.

Les épreuves du second groupe, communément appelées oraux de rattrapage, offrent aux candidats déclarés admissibles une dernière possibilité d'obtenir leur diplôme après les résultats du premier groupe.