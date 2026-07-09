Sénégal: Code de l'environnement - Les parlementaires réfléchissent à une réforme adaptée aux défis climatiques

Le Réseau des Parlementaires pour l'Environnement du Sénégal (REPES) de l'Assemblée nationale, en partenariat avec Natural Justice, a organisé, ce mercredi 8 juillet 2026, un atelier consacré à la lecture de la loi portant Code de l'environnement et de son décret d'application. Cette rencontre s'inscrit dans une démarche de réflexion visant à adapter le cadre juridique national aux nouveaux enjeux environnementaux.

Présidée par Samba Dang, 5e Vice-président de l'Assemblée nationale et président du REPES, en présence du président d'honneur du réseau, Mamadou Lamine Thiam, la rencontre a pour objectif d'examiner les dispositions du Code de l'environnement, d'en relever les insuffisances et de formuler des propositions d'amélioration. Les échanges ont notamment porté sur les procédures d'évaluation d'impact environnemental, considérées comme un levier essentiel de prévention des risques écologiques.

Selon le président du REPES, l'actualisation du Code de l'environnement apparaît aujourd'hui nécessaire pour mieux prendre en compte les effets du changement climatique, les avancées scientifiques et les nouvelles exigences en matière de gouvernance environnementale. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer les capacités des députés afin qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle dans l'élaboration et le suivi des politiques environnementales.

Les représentantes de l'African Climate Foundation et de Natural Justice ont, de leur côté, rappelé l'importance de l'implication des parlementaires dans la gouvernance climatique. Elles ont plaidé pour un cadre juridique plus protecteur des écosystèmes, favorisant une gestion durable des ressources naturelles et une participation accrue des communautés aux processus décisionnels.

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À l'issue des travaux, une note de recommandations sera élaborée et transmise au ministre de l'Environnement et de la Transition écologique afin d'alimenter la réflexion sur une éventuelle révision du Code de l'environnement. Cette initiative ambitionne de contribuer à l'adoption d'un dispositif juridique mieux adapté aux défis environnementaux actuels et futurs.