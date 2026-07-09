Sénégal: Recherches biomédicales - Le ministre de l'Industrie salue l'excellence de l'Institut Pasteur de Dakar

L'Institut Pasteur de Dakar (Ipd) a ouvert, hier, mardi 7 juillet, les portes de son campus au ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. Cette visite de travail a permis à ses responsables de présenter les ambitions scientifiques, industrielles et technologiques de l'institution, considérée comme l'un des principaux pôles africains de recherche biomédicale et de production pharmaceutique.

Accueilli par l'administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar, le Dr Ibrahima Socé Fall, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a assisté à une présentation des différentes activités de l'établissement. À travers une vidéo institutionnelle et plusieurs exposés, les responsables scientifiques ont dressé un panorama des programmes menés au sein des laboratoires et des plateformes de recherche.

Les chercheurs ont notamment présenté les travaux conduits dans les domaines des maladies infectieuses, de la microbiologie, de la virologie, de l'immunologie, de l'épidémiologie, de la santé publique, des affections émergentes et réémergentes, etc. Les équipes ont également exposé leurs recherches sur les arboviroses, les maladies respiratoires, les infections bactériennes, la résistance aux antimicrobiens, les diagnostics innovants et les nouvelles technologies appliquées à la santé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'Institut Pasteur de Dakar a également mis en avant ses activités de recherche clinique, ses plateformes de séquençage et de génomique ainsi que ses capacités en matière de développement de vaccins, de production de Tests de diagnostic rapide (Tdr) et de transfert de technologies vers l'industrie pharmaceutique. Ses responsables ont particulièrement insisté sur la complémentarité entre la recherche fondamentale et celle appliquée et l'industrialisation des innovations afin de répondre efficacement aux besoins des populations africaines.

Une attention singulière a été portée à VaxSen, appelée à jouer un rôle majeur dans la production de vaccins, ainsi qu'au Centre de recherche sur les vaccins (Vrc) où sont développés plusieurs programmes destinés à renforcer la préparation du continent face aux futures crises sanitaires. Les équipes de Diatropix ont présenté leurs travaux portant sur la conception et la fabrication de Tdr accessibles et adaptés aux réalités africaines.

Les laboratoires mobiles, capables d'être déployés rapidement dans les zones touchées par des épidémies, illustrent la capacité de l'Institut Pasteur à intervenir directement sur le terrain. Impressionné par cette diversité de compétences, le ministre de l'Industrie a salué le niveau d'excellence scientifique atteint par l'Institut Pasteur de Dakar. Selon Serigne Guèye Diop, l'établissement démontre que le Sénégal est capable d'allier recherche de haut niveau, innovation technologique et développement industriel.

« Ce que nous avons découvert aujourd'hui est une véritable vitrine du savoir-faire sénégalais. Nous devons faire de cette expertise un moteur de notre industrialisation et de notre souveraineté économique », a-t-il indiqué. La délégation ministérielle a ensuite visité le Centre de recherche sur les vaccins, les laboratoires mobiles et Diatropix.