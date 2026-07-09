Sénégal: Nioro - Chérif Cheibany Aidara appelle à un retour aux valeurs islamiques

À l'occasion d'une cérémonie religieuse organisée à Nioro du Rip, le guide religieux, Chérif Cheibany Aidara, a lancé un appel en faveur d'un renforcement des valeurs islamiques et de l'éducation religieuse des jeunes.

Dans son intervention, il s'est notamment exprimé sur la question de l'homosexualité, qu'il a présentée comme une préoccupation majeure pour la société. Se référant aux enseignements de l'islam, il a rappelé que cette pratique est interdite par la religion musulmane et a invité les fidèles, particulièrement les jeunes, à demeurer attachés aux valeurs morales et spirituelles de l'islam.

Selon lui, la multiplication de comportements qu'il juge contraires aux préceptes religieux représente un défi pour les familles et pour la société. Il a ainsi exhorté les parents à renforcer l'éducation religieuse de leurs enfants afin de les préserver des influences négatives.

Le guide religieux a également insisté sur l'importance de l'obéissance et du respect envers les parents, conformément aux enseignements islamiques. " J'invite les musulmans à promouvoir les valeurs de partage, de solidarité, d'entraide et de cohésion sociale, essentielles à la préservation du tissu social", a-t-il plaidé.

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Évoquant ce qu'il présente comme une banalisation de certains comportements dans différents milieux, Chérif Cheibany Aidara a appelé les fidèles à faire preuve de vigilance et à préserver les valeurs de pudeur, de responsabilité et de respect des prescriptions de l'islam.

Enfin, le guide religieux a exhorté les musulmans à multiplier les prières, à consolider l'unité familiale et à transmettre aux jeunes les enseignements de l'islam, qu'il considère comme un rempart contre les comportements contraires aux préceptes religieux.