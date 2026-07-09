Sénégal: Trafic de drogue - La gendarmerie de Joal saisit 360 kg de chanvre indien

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Mbaye

La brigade de gendarmerie de Joal a saisi, lundi soir, 360 kg de chanvre indien, répartis en 12 colis de 30 kg chacun, à l'intersection des villages de Mbodiène et de Ndiandé.

Cette opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un réseau qui transportait une importante quantité de drogue à bord d'une charrette et d'une moto.

C'est aux environs de 22 heures que les hommes du commandant Mbodj, de la brigade de gendarmerie de Joal, ont intercepté les trafiquants. Pris de panique, les trois individus ont pris la fuite, abandonnant sur place leur moto ainsi que la charrette contenant la marchandise.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier et d'interpeller les personnes impliquées dans ce trafic de drogue.

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