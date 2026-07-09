Sénégal: Bac 2026 - L'Institution Notre-Dame, Mariama Bâ et le Lycée d'excellence de Diourbel font 100 % au premier tour

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Salla GUEYE

Alors que les épreuves du second tour du baccalauréat 2026 démarrent ce jeudi 9 juillet, trois établissements se distinguent par leurs performances exceptionnelles au premier tour.

Il s'agit du Lycée scientifique d'excellence de Diourbel, de l'Institution Notre-Dame de Dakar et du lycée d'excellence Mariama Bâ (LEMB) de Gorée, qui ont tous enregistré un taux de réussite de 100 %, dans un contexte où le taux national d'admission au premier tour s'établit à 26,45 %, selon les données de l'Office du Baccalauréat.

Le Lycée scientifique d'excellence de Diourbel confirme sa réputation d'établissement d'élite. Situé au coeur du Baol, il a réalisé un parcours remarquable dans les séries S1 et S avec 25 mentions « Très Bien », 28 mentions « Bien » et 6 mentions « Assez Bien ». Des résultats qui surpassent ceux de l'année précédente. Tous les 59 admis ont obtenu une mention, sans aucune mention « Passable ».

L'Institution Notre-Dame de Dakar s'illustre également avec un sans-faute. Sur un total de 125 candidats, l'établissement a obtenu 88 mentions, réparties entre une mention « Très Bien », 25 mentions « Bien » et 62 mentions « Assez Bien », traduisant un niveau de réussite particulièrement élevé.

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De son côté, le lycée d'excellence Mariama Bâ de Gorée poursuit sa tradition d'excellence. Comme lors de la précédente session, l'établissement réalise un taux de réussite de 100 %, consolidant ainsi sa place parmi les meilleures institutions d'enseignement du Sénégal. Sur ses 27 candidats, 6 ont obtenu une mention « Très Bien », 14 une mention « Bien » et 7 une mention « Assez Bien ».

Au-delà de cette performance, ces trois établissements se distinguent par leur constance. Année après année, ils figurent parmi les meilleurs au baccalauréat et s'illustrent régulièrement au Concours général, témoignant de la qualité de leur encadrement pédagogique et de la rigueur de leur formation.

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