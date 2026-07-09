Tunisie: Après Yassine Meriah... un nouveau nom rejoint le Club Africain

Le Club Africain poursuit son opération de renforcement durant le mercato estival. Après avoir officialisé l'arrivée du défenseur international Yassine Meriah, le club de Bab Jedid est proche de conclure un nouvel accord avec le milieu de terrain Moez Ezzeddam, dans le cadre d'une stratégie visant à bâtir un effectif capable de jouer les premiers rôles lors de la prochaine saison.

Selon les informations disponibles, Ezzeddam devrait s'engager avec le Club Africain pour une durée de trois ans, soit jusqu'en juin 2028. Une arrivée qui s'inscrit dans la volonté de la direction du club de renforcer le milieu de terrain avec un joueur disposant d'une solide expérience du championnat tunisien et de plusieurs aventures professionnelles à l'étranger.

Un joueur habitué aux grands rendez-vous

Âgé de 24 ans, Moez Ezzeddam connaît parfaitement les exigences du football tunisien. Le milieu de terrain a notamment porté les couleurs de l'Espérance Sportive de Tunis et de l'Étoile Sportive du Sahel, deux des principaux clubs du championnat national.

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Après ses passages en Tunisie, le joueur a poursuivi sa carrière à l'étranger, avec plusieurs expériences professionnelles. Il a évolué sous les couleurs de Valmiera en Lettonie, avant de rejoindre le championnat égyptien avec Al Masry et Modern Sport FC. Il a également découvert le championnat irakien avec Erbil et Al-Shorta.

Un parcours qui lui a permis d'accumuler une expérience internationale et une connaissance de différents styles de jeu.

Yassine Meriah, le premier grand coup du mercato

Cette arrivée intervient quelques jours après l'un des mouvements les plus marquants du mercato tunisien : la signature de Yassine Meriah au Club Africain.

Le défenseur international tunisien a rejoint officiellement le club de Bab Jedid après son départ de l'Espérance Sportive de Tunis, dans le cadre d'un transfert libre. Une opération considérée comme un véritable coup de force, compte tenu du palmarès, de l'expérience et du statut du joueur, qui figure parmi les cadres de la sélection tunisienne.

Avec Meriah en défense et l'arrivée annoncée d'Ezzeddam au milieu, le Club Africain cherche à apporter davantage de stabilité et de qualité à son effectif.

Faouzi Benzarti chargé de relancer le projet sportif

Ces renforts interviennent alors que le Club Africain a entamé sa préparation pour la nouvelle saison sous la direction de l'entraîneur expérimenté Faouzi Benzarti.

Le technicien tunisien, habitué aux défis de haut niveau, aura pour mission de construire une équipe compétitive capable de renouer avec les titres et de répondre aux attentes élevées des supporters.

À travers ces recrutements, la direction du Club Africain semble privilégier une stratégie basée sur l'expérience, en associant des joueurs confirmés à des éléments capables d'apporter une plus-value immédiate.