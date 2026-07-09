Tunisie: 5e édition du forum Aerospace Meeting Tunisia - L'écosystème aéronautique tunisien gagne en attractivité

La présence des principaux acteurs mondiaux de l'aéronautique ainsi que l'annonce de nouveaux projets d'implantation témoignent de l'attractivité grandissante de la Tunisie et traduisent la confiance qui lui est accordée. Forte de ses compétences et d'un écosystème en pleine consolidation, la filière entend accélérer son développement.

Initié en 2009, le Forum international Aerospace Meeting Tunisia s'est imposé comme l'événement de référence du secteur aéronautique en Tunisie. La 5e édition, qui s'est ouverte hier et se poursuit aujourd'hui à Tunis, a franchi une nouvelle étape avec la participation d'un nombre record d'exposants.

Décideurs, investisseurs nationaux et internationaux ainsi que des représentants de grands constructeurs aéronautiques s'y sont réunis pour discuter des opportunités d'investissement et de partenariat qu'offre la Tunisie, un site qui suscite un intérêt croissant de la part des acteurs de cette industrie.

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« Cette année, nous avons enregistré une hausse du nombre d'exposants, passé de 56 lors de la précédente édition à 85 entreprises exposantes, dont des champions tunisiens mais également des entreprises européennes et américaines. Tous les acteurs suivent aujourd'hui avec attention ce qui se passe en Tunisie dans l'industrie aéronautique », a indiqué Jalel Tebib, directeur général de Fipa Tunisia, dans une déclaration accordée à La Presse.

Il a ajouté que le secteur se porte très bien. En témoignent les carnets de commandes des entreprises, qui affichent aujourd'hui complet. Outre les entreprises tunisiennes, la filière, qui compte plus de 85 sociétés, rassemble des constructeurs et des équipementiers aéronautiques de renommée internationale.

Si leur présence géographique demeure concentrée au parc aéronautique d'El Mghira, où tout un écosystème s'est développé autour d'un grand constructeur aéronautique français, d'autres entreprises sont également implantées à Soliman, Sousse et Bizerte. « La Tunisie compte également la plus importante fonderie aéronautique de tout le continent africain. Il s'agit d'une société américaine qui fournit plusieurs grands constructeurs américains et européens. C'est une fierté », a-t-il affirmé.

Tebib a ajouté que la disponibilité et l'excellence des compétences tunisiennes constituent l'un des principaux atouts qui soutiennent le développement de cette industrie.

« Certes, la proximité géographique, l'environnement des affaires ou encore les coûts sont des facteurs importants. Mais pour un secteur hautement technologique, qui repose avant tout sur les compétences, leur disponibilité ainsi que le savoir-faire des ingénieurs représentent le premier atout de la Tunisie », a-t-il souligné.

S'agissant des intentions d'investissement, le directeur général de la Fipa a indiqué que de nombreuses opérations d'extension et de nouvelles implantations seraient annoncées à l'occasion de cet événement. Il a révélé qu'une entreprise turque, cotée à la Bourse d'Istanbul et reconnue comme un acteur majeur de l'écosystème aéronautique mondial, ouvrira très prochainement une unité de production en Tunisie.

« Aujourd'hui, elle est dans la phase finale de son implantation. La bonne nouvelle est que cette entreprise, qui fournit notamment le marché allemand, a choisi la Tunisie pour la qualité de ses compétences, ses coûts compétitifs, mais également -- selon les déclarations de son CEO -- sur recommandation de ses clients allemands. Je pense sincèrement que, désormais, la Tunisie sera un site de choix pour cette industrie », a-t-il conclu.

Soulignant que l'aéronautique est avant tout une industrie fondée sur la confiance, Stefania Sonia Dallali, présidente du Gitas, a expliqué que cette confiance dont bénéficie aujourd'hui la Tunisie s'est construite depuis plus de trente ans grâce à l'exigence des entreprises tunisiennes, à la qualité de leurs réalisations et au respect constant de leurs engagements. Elle a ajouté que la Tunisie est aujourd'hui un partenaire reconnu des grandes chaînes de valeur aéronautiques mondiales.

« Lorsque la confiance se construit, elle ouvre la voie à l'investissement, à la coopération et à la création de valeur. Les Aerospace Meetings Tunisia incarnent pleinement cette ambition », a-t-elle déclaré.

Évoquant les profondes mutations technologiques et environnementales qui redessinent aujourd'hui l'industrie aéronautique mondiale, la présidente du Gitas a affirmé que la Tunisie dispose d'atouts solides pour relever ces défis : une position stratégique au coeur de la Méditerranée, une proximité avec l'Europe, des compétences reconnues, une industrie agile et une jeunesse talentueuse. « Notre ambition est claire : consolider la place de la Tunisie au sein des chaînes de valeur mondiales et faire de notre pays une plateforme industrielle de référence en Méditerranée et en Afrique », a-t-elle indiqué.