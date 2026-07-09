Tunisie: Le pays obtient un prêt de 312 millions de dollars du Fonds monétaire arabe

8 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie et le Fonds monétaire arabe (FMA) ont signé un accord de prêt élargi d'un montant de 76,7 millions de dinars arabes de compte (environ 312 millions de dollars, soit près de 921,4 millions de dinars), destiné à soutenir la stabilité économique et financière du pays, a annoncé mercredi la Banque centrale de Tunisie (BCT).

Selon un communiqué de la BCT, ce financement contribuera à couvrir une partie des besoins de la balance des paiements et à soutenir les équilibres financiers et extérieurs de la Tunisie.

Le prêt sera décaissé en trois tranches, la première devant être versée dès l'entrée en vigueur de l'accord. Chaque tranche est assortie d'une échéance de sept ans, incluant une période de grâce de trois ans et demi, avec un remboursement en huit échéances semestrielles égales.

La Banque centrale indique que cet accord s'inscrit dans le cadre de l'appui aux réformes économiques et financières engagées par la Tunisie. Elle affirme poursuivre, en coordination avec les autorités nationales et les partenaires financiers, les actions visant à accompagner ces réformes et à renforcer la résilience de l'économie.

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L'accord a été signé mardi, au nom du gouvernement tunisien, par le gouverneur de la BCT, Fethi Zouhaier Nouri, et, pour le Fonds monétaire arabe, par Fahad M. Alturki.

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