Tunisie: Souveraineté numérique - Les universitaires et académiciens s'allient contre les cybermenaces

La Tunisie se positionne à l'avant-garde de la guerre technologique de demain. Ce mercredi 8 juillet 2026, la ville de Hammamet est devenue le centre névralgique de la sécurité des données en abritant la dix-septième édition de la conférence internationale sur la cybersécurité et la cryptographie, « AFRICACRYPT 2026 ».

Organisé conjointement par l'Université de Tunis et le Centre de recherches militaires (CRM) relevant du ministère de la Défense, ce sommet scientifique de haut niveau bénéficie de l'appui direct d'un consortium d'écoles doctorales et d'associations scientifiques internationales.

L'objectif de cette alliance stratégique entre chercheurs universitaires et ingénieurs de l'armée est de structurer un bouclier numérique face aux menaces cybernétiques globales et de sanctuariser l'accès aux données vitales de l'État. Il était donc question de débattre des moyens pour déployer de nouveaux algorithmes à même de protéger les données étatiques et bancaires avant l'avènement des supercalculateurs quantiques capables de briser les systèmes actuels.

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Le coeur des débats scientifiques est axé sur une urgence technologique planétaire : la transition obligatoire vers les normes de cryptographie. Il est à rappeler que les travaux de la conférence ont été précédés par une école d'été intensive, organisée les 6 et 7 juillet et qui a été dédiée à la formation des jeunes chercheurs africains et internationaux.

Les séminaires ont mis l'accent sur le développement d'algorithmes d'une complexité inédite, conçus pour résister à la puissance de calcul des futurs ordinateurs quantiques. La communauté scientifique mondiale avertit que l'avènement imminent de la physique quantique appliquée à l'informatique cassera irrémédiablement l'ensemble des systèmes de chiffrement classiques adoptés actuellement.

Sans cette mise à niveau, la confidentialité des bases de données et de l'identité numérique, les transactions bancaires mondiales ainsi que les systèmes de télécommunication militaires cryptés, se retrouveraient totalement à la merci des cyber-pirates et des puissances étrangères.

L'excellence des mathématiciens pour une « école tunisienne du chiffrement »

Pour Inès Sayhi, maître de conférences à l'Université de Tunis et présidente du comité d'organisation d'AFRICACRYPT 2026, la maîtrise du chiffrement informatique a cessé d'être une discipline purement académique pour s'imposer comme un pilier fondamental de la sécurité nationale et de l'indépendance de l'État. Elle a appelé à capitaliser sur ce congrès mondial pour structurer officiellement une « école tunisienne de cryptographie ».

Cette ambition s'appuie sur une réalité concrète : la Tunisie possède un patrimoine d'excellence et une tradition historique de rigueur dans l'enseignement des mathématiques pures, dont les experts nationaux rivalisent déjà avec les plus grandes sommités scientifiques mondiales au sein des laboratoires de recherche. Cette vision de long terme nécessite cependant un renouvellement constant des compétences nationales.

Prenant la parole à son tour, la professeure Leila Ben Abdelghani, également présidente de la conférence, a lancé un appel aux jeunes tunisiens pour qu'ils s'orientent massivement vers les facultés et les filières de mathématiques. Pour l'universitaire, cette voie d'excellence offre désormais des débouchés professionnels exceptionnels en convertissant des théories abstraites en applications concrètes, hautement valorisées sur le marché de l'emploi technologique.

En incitant les étudiants à maîtriser les outils mathématiques complexes indispensables à la cyber-sécurité, la Tunisie s'assure que sa future génération de scientifiques constituera le premier rempart opérationnel pour la défense de la souveraineté numérique et de la sécurité des infrastructures critiques de la République.