Tunisie: Billets d'avion moins chers - Le pays s'impose dans le Top 3 des destinations étrangères les plus vendues depuis la France

La Tunisie confirme son attractivité sur le marché français du voyage. Selon le dernier baromètre Digitrips réalisé pour L'Écho touristique, la destination tunisienne occupe la troisième place du classement des destinations étrangères les plus vendues en vols secs au mois de juin 2026, derrière le Maroc et l'Espagne.

D'après cette étude, basée sur l'analyse des ventes de billets d'avion enregistrées via les solutions de Digitrips, les voyageurs français continuent de privilégier largement les destinations méditerranéennes, dans un contexte marqué par une forte concurrence tarifaire entre les pays du bassin.

La Tunisie apparaît ainsi parmi les principales destinations étrangères choisies par les passagers français, avec un prix moyen du billet d'avion de 383 euros en juin 2026, en baisse de 4 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Un baromètre basé sur les ventes et les comportements d'achat

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Le baromètre Digitrips/L'Écho touristique constitue un indicateur régulier des tendances du marché aérien français. Il repose sur l'exploitation de données issues de centaines de milliers de recherches et de réservations de vols, permettant de suivre l'évolution des prix, des volumes de ventes et des comportements d'achat des voyageurs.

Pour le mois de juin 2026, l'étude montre une baisse globale des prix sur les vols moyen-courriers. Les tarifs ont reculé de 2,7 % sur un an, alors que les compagnies aériennes cherchent à stimuler la demande et à améliorer le remplissage des appareils à l'approche de la saison estivale.

Cette tendance profite particulièrement aux destinations méditerranéennes, avec notamment une baisse des prix vers l'Espagne (-6 %), l'Italie (-6 %) et le Maroc (-5 %).

La Tunisie dans le trio de tête face au Maroc et à l'Espagne

Dans le classement établi selon le nombre de passagers (PAX) en juin 2026, le Maroc arrive en première position des destinations étrangères les plus vendues depuis la France, avec un prix moyen du billet de 353 euros (-5 %). L'Espagne se classe deuxième avec un prix moyen de 260 euros (-6 %). La Tunisie complète le podium en troisième position, avec un billet moyen à 383 euros (-4 %).

La performance tunisienne est d'autant plus significative qu'elle intervient dans un environnement très concurrentiel, où plusieurs destinations proches misent sur des politiques tarifaires agressives pour attirer les voyageurs européens.

Si la Tunisie bénéficie d'une baisse tarifaire, celle-ci reste légèrement inférieure à celle enregistrée par certains voisins et concurrents directs.

Cette évolution traduit une intensification de la concurrence dans le bassin méditerranéen, où les compagnies aériennes ajustent leurs prix pour préserver leurs parts de marché.

Une dynamique différente pour l'Algérie et les destinations lointaines

Le baromètre met également en évidence un contraste entre les destinations méditerranéennes et certains marchés plus éloignés.

L'Algérie, autre destination majeure du Maghreb, apparaît à la sixième place du classement avec un prix moyen du billet de 448 euros, mais en enregistrant une forte hausse tarifaire de 19 % sur un an.

À l'inverse, plusieurs destinations long-courriers voient leurs prix progresser davantage, notamment les États-Unis (+11 %) et le Canada (+8 %).

Cette nouvelle performance confirme le poids du marché français pour la destination tunisienne. La proximité géographique, l'importance des liaisons aériennes, la compétitivité de l'offre touristique et le positionnement historique de la Tunisie sur le segment balnéaire continuent de soutenir son attractivité.

Et dans un contexte où les voyageurs arbitrent davantage leurs dépenses et recherchent des destinations accessibles, la Tunisie conserve donc une place stratégique face à ses principaux concurrents méditerranéens.

Le classement Digitrips/L'Écho touristique montre toutefois que la bataille se joue désormais autant sur les volumes de voyageurs que sur les prix des billets, avec un enjeu majeur pour les destinations touristiques : rester compétitives tout en préservant la valeur de leur offre.