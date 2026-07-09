Tunisie: DJERBA MUSIC LAND - Le poids économique d'un festival de musique électronique

La 11e édition de DJERBA MUSIC LAND, programmée du 6 au 9 août 2026, confirme la montée en puissance d'un événement qui dépasse désormais largement le cadre du divertissement estival pour s'inscrire comme un acteur économique à part entière de la destination Djerba.

Derrière la programmation musicale, le festival s'est progressivement imposé comme un accélérateur de performance touristique, contribuant à la dynamique de remplissage en haute saison, à la diversification de la clientèle et à l'allongement de la durée de séjour sur l'île.

Un impact direct sur la chaîne de valeur touristique

Avec une capacité pouvant atteindre 3 500 participants par soirée, majoritairement issus d'un segment CSP++ local et international, DJERBA MUSIC LAND génère des retombées directes sur l'ensemble de la chaîne touristique : hôtellerie haut de gamme, restauration, transport, événementiel, commerce et services associés.

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L'événement agit comme un stimulateur de consommation à forte valeur ajoutée, avec un effet mesurable sur les taux d'occupation, notamment sur les établissements d'hébergement touristique durant la période du festival.

Mohamed Jerad, Directeur général de Tunisia Music Land, organisatrice de l'événement, explique que « dans le contexte de concurrence accrue entre destinations méditerranéennes, notre événement s'impose comme un facteur différenciant de performance touristique et économique avec un impact qui se forge et se renforce d'année en année au profit de la Tunisie en général et de Djerba en particulier ».

Une saisonnalité renforcée par une logique d'événementialisation

Organisé pour la troisième année consécutive sur la terrasse-jardin du Grand Casino Djerba, espace réaménagé à forte capacité d'accueil, le festival s'inscrit dans une stratégie d'optimisation des infrastructures existantes et de valorisation des lieux de loisirs symboliques de l'île.

Cette configuration contribue à renforcer l'attractivité de la destination en période estivale, en consolidant un positionnement orienté vers l'économie de l'expérience.

Une montée en gamme et un positionnement méditerranéen

Depuis plusieurs éditions, DJERBA MUSIC LAND s'inscrit dans une stratégie de repositionnement haut de gamme, avec des investissements continus dans les infrastructures techniques (son, lumière, scénographie, écrans, lasers).

Cette montée en gamme vise à aligner l'événement sur des standards internationaux comparables à des destinations de référence du clubbing méditerranéen comme Ibiza ou Mykonos, renforçant ainsi la compétitivité touristique de Djerba sur les marchés régionaux et internationaux.

Un effet d'entraînement sur l'économie locale

Au-delà de la fréquentation immédiate, le festival génère un effet multiplicateur sur l'économie locale : emplois temporaires, prestations techniques, logistique, sécurité, production événementielle, mais aussi activité induite dans le commerce et les services.

Le développement d'espaces annexes comme le DJERBA MUSIC LAND MARKET, introduit en 2025, contribue également à structurer une micro-économie événementielle autour de l'artisanat, du retail expérientiel et de la consommation sur site.

Un calendrier stratégique au coeur du pic estival

La 11e édition s'étalera sur quatre jours de forte intensité économique, avec une formule Day & Night incluant des beach parties (DML Off du 7 au 9 août, 14h-20h), optimisant ainsi la monétisation des différents créneaux horaires de consommation touristique.

Une programmation comme vecteur d'attractivité (et non finalité)

La dimension artistique, bien que centrale dans l'attractivité du dispositif, agit avant tout comme un levier d'acquisition de flux touristiques à forte valeur ajoutée.

La programmation internationale inclut notamment Caiiro, Eno Napa, Da Capo, ainsi que Francis Mercier, aux côtés d'artistes tels que Solto, Hamza, Raffa Guido, Osfur, Cincity...

La scène locale contribue également à la consolidation de l'offre avec Mehdi Maghraoui, Guesmy, Hunter et Sarab, mettant en avant la contribution et le rayonnement des artistes et DJ locaux.

Des formats hybrides comme Oriental Night Fever, porté par Al Disco Al Arabi et le concept The Luxury Theater de DJ Walou, complètent l'offre, en diversifiant les segments de consommation culturelle.

Un actif stratégique pour la destination Djerba

Au terme de plus d'une décennie d'évolution, DJERBA MUSIC LAND apparaît désormais comme un outil structurant de marketing régional, contribuant à la visibilité internationale de Djerba et à la consolidation de son positionnement sur le segment des destinations événementielles et touristiques à forte valeur ajoutée.