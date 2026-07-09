Afrique du Nord: Kairouan - La Place du Maghreb Arabe vandalisée trois jours seulement après son inauguration

À peine trois jours après son inauguration officielle, la Place du Maghreb Arabe, à Kairouan, a été la cible d'actes de vandalisme. Plusieurs sculptures installées dans le cadre de l'aménagement de cet espace public, situé à proximité du mausolée de Sidi Abou Zamaa Al-Balawi, ont été dégradées, suscitant l'indignation des autorités locales.

Le membre du Conseil local de développement de Kairouan-Nord, Abderrahmane Mejbri, a dénoncé, mercredi 8 juillet, ces actes qu'il qualifie d'atteinte à un projet d'aménagement récemment achevé. Il a rappelé que les travaux de réhabilitation de la place, inaugurée le samedi précédent, ont représenté un investissement de 420 000 dinars.

Selon ses déclarations lors de son passage sur Express Fm, l'espace était auparavant occupé par des vendeurs ambulants installés de manière anarchique. D'après lui, l'un de ces commerçants aurait volontairement endommagé les sculptures afin de pouvoir traverser la place et y reprendre son activité.

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Abderrahmane Mejbri estime que cette réaction était prévisible, expliquant que le nouvel aménagement prévoit désormais trois espaces réservés aux femmes artisanes pour la commercialisation de produits de l'artisanat traditionnel, limitant ainsi les possibilités d'occupation illégale du site.

Des poursuites et un renforcement de la surveillance

Le responsable a indiqué que les services municipaux procéderont à une évaluation des dégâts avant d'engager les procédures nécessaires contre les auteurs de ces dégradations.

Afin d'éviter que de tels actes ne se reproduisent, la municipalité de Kairouan a également lancé un projet d'installation de caméras de vidéosurveillance sur la Place du Maghreb Arabe. Si les démarches ont déjà été engagées, leur mise en oeuvre nécessitera encore un certain délai.

Parallèlement, les responsables locaux ont pris contact avec plusieurs créateurs de contenu de la région afin de lancer des campagnes de sensibilisation. L'objectif est d'encourager les citoyens à préserver les nouveaux aménagements urbains et à protéger le patrimoine de Kairouan contre les actes de vandalisme.