Tunisie: L'actrice parfaite existe enfin - Elle est générée par IA et ne demande aucun cachet

Hollywood tient peut-être sa star idéale : elle ne fait aucun caprice sur les plateaux, ne négocie pas de pourcentage sur les entrées et tient dans une clé USB.

Selon Variety, magazine américain spécialisé dans l'industrie du cinéma et du divertissement parmi les plus anciens et les plus influents au monde, la comédienne virtuelle Tilly Norwood, entièrement générée par intelligence artificielle, s'apprête à incarner le rôle principal du film Misaligned, une première dans l'histoire du cinéma.

Produit par la société londonienne Particle 6, ce long-métrage navigue entre comédie et drame. Le scénario retrace le parcours d'une entité numérique évoluant dans le Cloud qui tente d'explorer son identité, avant qu'un programme du Dark Web ne l'amène à transgresser ses protocoles de sécurité pour développer des désirs d'allure humaine.

Cette annonce marque une nouvelle étape dans le déploiement des technologies immersives au sein de l'industrie du spectacle. Dévoilée au grand public en 2025 par la fondatrice de Particle 6, Eline van der Velden, l'entité virtuelle avait immédiatement suscité un vif émoi auprès des professionnels du secteur.

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La volonté affichée par ses concepteurs de lui faire intégrer de véritables agences artistiques a cristallisé les tensions. Plusieurs figures du cinéma ainsi que des organisations syndicales, à l'image de la SAG-AFTRA, dénoncent une menace directe pour l'emploi des comédiens professionnels et s'inquiètent de l'utilisation non consentie de performances humaines pour alimenter les modèles d'apprentissage automatique.