Maroc: Mondial 2026 - Deux bonnes nouvelles pour le Maroc avant le choc face à la France

À quelques heures de l'affiche très attendue entre le Maroc et la France en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, les deux sélections suivent avec attention l'évolution de plusieurs joueurs blessés.

Les dernières nouvelles pourraient toutefois offrir un léger avantage aux Lions de l'Atlas, avec une incertitude qui plane autour d'Aurélien Tchouaméni côté français et un possible retour d'Ismaël Saibari dans les rangs marocains.

Cette confrontation promet déjà d'être l'un des grands rendez-vous de la compétition. Elle rappelle notamment la demi-finale du Mondial 2022 au Qatar, remportée par les Bleus (2-0), au terme d'un parcours historique du Maroc devenu la première sélection africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du monde.

Tchouaméni toujours incertain avec les Bleus

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Du côté français, l'inquiétude concerne Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain du Real Madrid souffre d'une blessure musculaire contractée avant la précédente rencontre face au Paraguay, ce qui l'a contraint à suivre un programme de récupération spécifique loin des entraînements collectifs.

Le staff médical français poursuit son évaluation quotidienne, tandis que le sélectionneur Didier Deschamps ne souhaite prendre aucun risque concernant l'un de ses cadres dans l'entrejeu.

Une absence confirmée du joueur madrilène représenterait un coup dur pour l'équipe de France, privée d'un élément essentiel dans l'équilibre défensif et la construction du jeu. Une situation qui pourrait profiter au Maroc dans la bataille stratégique du milieu de terrain.

Saibari donne des signes encourageants

À l'inverse, le Maroc a enregistré une évolution positive concernant Ismaël Saibari. Le milieu offensif des Lions de l'Atlas montre une bonne réaction au protocole médical mis en place après sa blessure contractée lors du huitième de finale face au Canada.

Selon les premiers éléments, le joueur se rapproche progressivement d'un retour à la compétition et pourrait être disponible pour affronter la France. La décision finale dépendra toutefois de son état physique dans les prochains jours et de l'avis du staff médical marocain.

Sa présence serait une bonne nouvelle pour le sélectionneur Mohamed Ouahbi, qui compte sur ses qualités offensives, sa capacité à se projeter rapidement et son efficacité dans les phases de transition.

Une bataille tactique très attendue

Au-delà des aspects physiques, le duel entre le Maroc et la France s'annonce comme une nouvelle confrontation entre deux équipes aux ambitions élevées. Les Lions de l'Atlas veulent poursuivre leur parcours exceptionnel et confirmer leur progression sur la scène mondiale, tandis que les Bleus cherchent à assumer leur statut de favoris pour le titre.

À l'approche du coup d'envoi, la disponibilité des joueurs blessés pourrait jouer un rôle déterminant dans les choix des deux entraîneurs. Entre incertitudes médicales et espoirs de retour, la préparation de ce quart de finale se joue déjà en coulisses.