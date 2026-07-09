Tunisie: EST - Mercato - Kouceila Boualia transférable !

Le club « sang et or » est finalement prêt à céder son ailier droit algérien si une offre intéressante lui est proposée.

Il y a une semaine, l'idée de céder Kouceila Boualia n'emballait pas les dirigeants « sang et or » vu que Laurentiu Reghecampf ne veut pas que l'ossature de l'équipe soit touchée. En ce sens, l'ailier droit algérien ne figurait pas sur la liste des départs. Sauf que Kouceila Boualia intéresse plus d'un club. Il y a d'abord le CR Belouizdad qui a émis une première offre.

Un club émirati s'intéresse aussi au joueur. S'ajoute un troisième club qui a mis son dévolu sur Boualia. Il s'agit du champion d'Algérie, le MC Alger. Aux dernières nouvelles, le club algérois s'active pour présenter la meilleure offre afin de s'acquérir les services du joueur, rapide et percutant, ce qui correspond aux attentes du staff technique. Renseignement pris auprès d'une source bien informée : « S'il y a une bonne offre, Kouceila Boualia est transférable », nous confie-t-on.

Pour rappel, l'ailier droit algérien est lié par un contrat avec l'Espérance qui court jusqu'au 30 juin 2029.

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35 joueurs à la reprise

Ce dimanche aura lieu la reprise des entraînements Ils seront pas moins de 35 joueurs à la disposition de Laurentiu Reghecampf. Le coach « sang et or » fera le tri après le premier stage qui débutera à Aïn Draham le 16 juillet où il disposera de dix jours pour arrêter sa liste de départs. Bon nombre de joueurs pourraient être cédés sous forme de prêt, parmi eux figurent l'arrière droit mauritanien, Ibrahima Keita, lié par un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2027.

Pour rappel, l'effectif enregistre le retour de prêt du club saoudien Al-Hazem de l'ailier droit sud-africain, Elias Mokwana. Son bail expire le 30 juin 2027. Quand on sait que Boualia est désormais transférable, retenir Mokwana est désormais une éventualité, à condition qu'il tape dans l'oeil de Laurentiu Reghecampf.

Le coach « sang et or » doit examiner les cas des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué la saison dernière, à l'instar du jeune Elies Arâar, âgé de 19 ans et qui occupe le poste d'arrière gauche. Arâar a une chance de s'imposer après le départ de Mohamed Amine Ben Hmida. Il a l'avantage d'être formé au RC Strasbourg. Ce qui lui manque, c'est sans doute l'expérience, mais également un temps de jeu.

Il y aussi Mohamed Mouhli qui espère toujours qu'on lui donne enfin sa chance. Pour rappel, le milieu offensif, qui a débarqué en janvier 2025, n'a pratiquement pas joué. Il a encore une saison dans son contrat. L'arrière droit, Elyas Bouzaiene, dont le bail expire le 30 juin 2027 et qui a fait quelques apparitions, verra également son avenir à l'Espérance se décider durant le stage de Aïn Draham.

Bref, un grand chantier attend Laurentiu Reghecampf à partir de ce dimanche. Outre la liste des départs qu'il sera appelé à arrêter, il doit examiner le dossier des recrutements.

Bon nombre de joueurs, tunisiens comme étrangers, sont sur les tablettes de la Commission du recrutement et du suivi, sachant que les supporters attendent toujours de voir de grands noms débarquer cet été au Parc B.