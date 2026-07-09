Tunisie: La Journée mondiale olympique célébrée - Mais où sont les champions ?

Celles et ceux qui ont porté à bout de bras les couleurs tunisiennes n'étaient pas là.

La Journée mondiale olympique vient d'être célébrée avec des festivités, des animations , des démonstrations et la participation de nombreux jeunes clubs et associations. C'est une belle initiative qui permet de promouvoir le sport de proximité et de rapprocher les jeunes des valeurs olympiques dans les quartiers populaires. Une démarche qu'il faut encourager et saluer.

Mais une question nous vient avec une pointe d'émotion et d'une interrogation légitime. À l'occasion de cette Journée mondiale olympique, nos olympiens et nos champions olympiques ne devraient-ils pas être les premiers à illuminer cette célébration ?

Qui mieux qu'eux pourrait raconter le chemin vers les Jeux olympiques ? Qui mieux qu'eux pourrait décrire le silence des salles d'entraînement à l'aube, la douleur des sacrifices invisibles, les blessures qu'on cache, les doutes qu'on avale en silence... et puis ces instants suspendus où tout bascule lorsque l'hymne national résonne et que les larmes ne se retiennent plus ?

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Qui mieux qu'eux pourrait transmettre aux jeunes les véritables valeurs de l'olympisme, le respect, l'excellence, l'amitié, le dépassement de soi... et cet amour indescriptible pour le drapeau qu'on porte sur ses épaules ?

Une présence qui aurait une âme

Cette journée bénéficie d'un soutien du CIO et vise la promotion du sport pour tous. Les dirigeants, les entraîneurs, les arbitres, les bénévoles, les clubs et les associations ont évidemment toute leur place dans cette fête. Mais parfois... on a presque l'impression que le sport devient une cérémonie de famille élargie où chacun joue son rôle sur la photo-souvenir pendant que ceux qui ont réellement écrit les pages de l'histoire sportive, regardent passer la scène, un peu en retrait.

Les costumes sont impeccables, les cravates bien ajustées, les sourires bien calibrés... mais l'émotion du terrain, celle qui fait vibrer les stades en faisant trembler les chronos, elle, semble avoir été abandonnée aux vestiaires. Et pourtant... Les olympiens et les champions olympiques devraient en être les principaux acteurs et ambassadeurs.

Leur présence ne serait pas seulement symbolique.

Elle aurait une âme, donnerait une âme à une réunion trop protocolaire. Elle donnerait du sens, ferait vibrer les regards des enfants qui rêvent encore et rallumerait, peut-être, des vocations que rien d'autre ne peut provoquer. Ce n'est ni une critique ni une polémique, mais une simple réflexion. Une Journée mondiale olympique est sans doute encore plus belle, plus forte, plus vraie, plus significative... lorsque celles et ceux qui ont porté à bout de bras les couleurs de la Tunisie sur la scène olympique en sont les principaux représentants. Nos enfants doivent connaître ces héroïnes et héros qui ont payé de leur personne pour que le drapeau national grimpe au mât d'honneur. Pour que cette Journée mondiale olympique sans les olympiens ne ressemble pas à une fête de la musique sans musiciens !!!