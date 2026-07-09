Le mardi 7 juillet 2026 reste une journée sombre pour L'Ogooé-Lolo face au Moyen-Ogooué 0 contre 1, Ngounié et Nyanga se neutralisent sur un score de 0 but par tout tandis que l'Esruaire qui poutsuit son pépriple vers le sacre atomise 4-0 la sélection du Haut-Ogooué au mythique stade Jean Koumou de Lambaréné.

Suite aux résultats déjà connus des matchs des deux dernières journées, les provinces de l'Estuaire, du Woleu-Ntem, de la Ngounié et la Nyanga sont qualifiées pour la phase des demi-finales qui se joueront le jeudi 9 juillet 2026 dans la ville du Grand-Blanc.

Cet événement sportif organisé par la Fédérations Gabonaise de Football dirigée par Pierre Alain Mounguengui, a suscité depuis l'entame un immense engouement populaire et institutionnel.

Les membres du bureau fédéral ont suivi les rencontres avec un regard admiratif. Parmis les personnaliés clés, on comptait, le président Pierre Alain Mounguengui, Michel Minko (Président de la commission des Compétitions), Blaise Ngamamba (Directeur Technique National), enfin, l'invité spécial dudit championnat, Guy Anoto, ancien joueur charismatique de l'équipe nationale Azingo, tous venus encourager la relève du football gabonais.

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Depuis le 3 juillet dernier, le mythique Stade Jean Koumou de Lambaréné ne cesse vibrer au rythme et aux couleurs de la phase finale du championnat national des moins de 15 ans, offrant au public un spectacle sportif d'une intensité remarquable.

Les jeunes talents issus des neuf provinces du Gabon font montre d'un niveau de jeu particulièrement séduisant, caractérisé par une justesse technique prometteuse, un engagement athlétique de tous les instants et un véritable festival de buts.

Qu'il s'agisse des duels tactiques serrés ou des démonstrations offensives de grande envergure, ces apprentis footballeurs prouvent sur le terrain que la relève nationale déborde de potentiel. Alors que la compétition s'apprête à rendre son verdict le 11 juillet 2026, Lambaréné confirme son statut de coeur battant du football de demain, où s'illustrent les futurs cadres des Panthères du Gabon.

Pierre Alain Mounguengui : Fixe le cap sur l'élite de demain

Cette grand-messe du football des jeunes met en lumière la vision stratégique et la bonne volonté manifeste du président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Pierre Alain Mounguengui.

Convaincu que l'avenir du football gabonais se dessine dès la base, le patron du football national ambitionne de structurer une discipline résolument professionnelle, moderne, développée et capable de rivaliser avec les plus grandes nations à l'échelle continentale. Pour le président fédéral, ce rayonnement africain passe impérativement par une politique rigoureuse de formation et de détection au bénéfice des jeunes gabonais.

En pérennisant et en sécurisant ce type de tournois nationaux, Pierre Alain Mounguengui pose les fondations durables d'un vivier d'élite, garantissant ainsi au pays une transition fluide et hautement compétitive vers le football de haut niveau.