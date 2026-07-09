Angola: L'inflation au pays recule à 10,11 % en juin

Luanda — Le taux d'inflation en Angola a reculé à 10,11 % en juin de cette année, marquant un ralentissement de 0,76 % par rapport au mois précédent (mai) et de 9,62 % par rapport au même mois en 2025.

Ce taux est le plus bas enregistré depuis décembre 2015.

Au cours de la période considérée, la catégorie « Transports » a enregistré la plus forte hausse de l'indice des prix, avec une variation en glissement annuel de 15,40 %, suivie de l'« Éducation » (13,40 %), du « Logement, eau, électricité et combustibles » (11,14 %) et des « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (10,73 %).

En termes de contribution par catégorie de dépenses, les « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont le plus contribué à la hausse du niveau général des prix (6,53 %), suivis des « Transports » (0,73 %), des « Biens et services divers » (0,54 %) et de la « Santé » (0,46 %).

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Les autres catégories ont enregistré des contributions inférieures à 0,46 %.

Les provinces de Huambo, Lunda-Norte et Cunene ont affiché les variations de prix les plus faibles, respectivement 7,53 %, 7,65 % et 7,75 %, tandis que les provinces de Cabinda (15,22 %), Malanje (12,93 %) et Moxico (11,66 %) ont connu les variations les plus importantes du niveau général des prix.

La province de Luanda a enregistré son taux le plus bas depuis juin 2015. ACC/CS/LUZ