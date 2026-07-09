La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) n'a pas chipé sa place de 5ème Bourse des Valeurs Mobilières du continent africain en ce sens que sa capitalisation du marché des actions a franchi allègrement à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 8 juillet 2026, le cap des 18 000 milliards de FCFA en l'espace de 13 journées de cotation.

C'est le vendredi 19 juin 2026 que cette capitalisation avait franchi pour la première fois le cap des 17 000 atteignant exactement les 17 060,666 milliards de FCFA. Pour la présente journée du mercredi 8 juillet 2026, cette capitalisation s'est établie à 18 124,551 milliards de FCFA, soit une augmentation de 1063,885 milliards de FCFA par rapport au vendredi 19 juin 2026. C'est dire toute la vitalité de la BRVM qui s'est fortement accrue de plus de 1 000 milliards de FCFA en l'espace de 13 jours de cotation.

Malgré cette performance, le marché des actions de la BRVM est encore en deçà de son réel potentiel avec seulement 47 sociétés cotées. Beaucoup d'observateurs sont en effet d'avis que ce marché devrait, depuis belle lurette dépasser largement ce nombre insignifiant de sociétés cotées. Ce qui montre le gros travail de sensibilisation, de promotion voire de plaidoyers que les responsables de la BRVM devront activement mener encore auprès du secteur privé et des Etats de l'UEMOA sur l'importance d'une Bourse de valeurs mobilières pour des économies intégrées.

La performance de la séance du 8 juillet 2026 fait suite à la forte hausse des indices. L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 1,42% à 470,48 points contre 463,89 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 est en hausse de 2,05% à 222,20 points contre 217,73 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a progressé de 0,95% à 178,23 points contre 176,56 la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a encore fortement progressé de 1,21% à 346,08 points contre 341,94 points la veille.

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L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), a enregistré une variation positive de 1,42% à 186,72 points contre 184,11 points la veille.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 751 millions, en passant de 13 130,694 milliards FCFA la veille à 13 129,943milliards FCFA ce 8 juillet 2026.

La valeur des transactions s'est établie à 2,688 milliards de FCFA contre 4,015 milliards de FCFA le 7 juillet 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,49% à 27 625 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 7,07% 21 950 FCFA), BOA Mali (plus 5,78% à 5 395 FCFA), ETI Togo (plus 5,66% à 56 FCFA) et BOA Niger (plus 5,34% à 4 340 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 7,42% à 3 052 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire (moins 7,41% à 2 000 FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,22% à 1 285 FCFA), Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire (moins 6,57% à 1 350 FCFA) et Loterie Nationale du Bénin (moins 6,45% à 4 060 FCFA).