Congo-Brazzaville: Ecologie - Le ministère de l'Environnement évalue les nouvelles zones clés pour la biodiversité

Dans le cadre de la mise en oeuvre du processus national d'identification, d'évaluation et de validation des zones clés pour la biodiversité, il s'est tenu, le 6 juin à Brazzaville, un atelier national de présentation et de validation des nouvelles zones clés pour la biodiversité (KBA). Organisé par le ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, il a essentiellement consisté à la présentation et l'évaluation des zones nouvellement découvertes.

Quatre nouvelles zones clés pour la biodiversité ont été découvertes, notamment deux dans la tourbière de la Likouala, une marécageuse dans le département de la Sangha, et une autre à l'île Mbamou, dans le département de Brazzaville. Pour le conseiller technique principal de Wildlife Conservation Society (WCS), Ben Evans, cette découverte est une étape décisive pour le Congo dans le renforcement de la protection de ses écosystèmes et de ses forêts.

« Le bassin du Congo, et plus particulièrement le territoire congolais, abrite des écosystèmes forestiers et des tourbières pour les valeurs écologiques mondiales inestimables. C'est dans cette optique que l'identification et la validation des nouvelles zones clés pour la biodiversité constitue une étape décisive pour le pays. Ces espaces représentent des sanctuaires vitaux pour les espèces menacées et des zones d'intégrité écologique exceptionnelles », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, il a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de son organisation à accompagner le Congo dans la conservation de sa biodiversité.

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La ministre de l'Environnement, du Bassin du Congo et du Développement durable, secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, dans son mot d'ouverture des travaux, a rappelé l'importance de ces zones dans la préservation de la biodiversité tant au niveau national qu'international.

« Les zones clés pour la biodiversité constituent aujourd'hui un outil de référence à l'échelle mondiale. Elles offrent une base scientifique solide pour orienter les décisions relatives à la conservation, a l'aménagement du territoire, à la gestion durable des ressources naturelles et au développement des mécanismes innovants de financement de la biodiversité. En outre, cette démarche conduira à l'atteinte de la cible 3 du cadre mondial pour la biodiversité et les différentes cibles prioritaires au niveau national », a-t-elle déclaré.

Au cours de l'atelier, les participants ont ainsi évalué les nouvelles zones et examiné la possibilité de les aligner sur les standards internationaux. Il est prévu de les valider pour ensuite les soumettre au secrétariat de KBA.