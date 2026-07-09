Congo-Brazzaville: CESE - Une assemblée générale consacrée à la situation des retraités

La présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Émilienne Raoul, a ouvert, le 6 juillet à Brazzaville, les travaux de la deuxième session ordinaire de l'assemblée générale de cette institution, conformément aux dispositions de la loi organique, pour examiner et adopter deux projets d'avis en lien avec la situation sociale des personnes admises à la retraite et la Journée nationale de l'arbre.

Au Congo, les personnes admises à la retraite connaissent des retards dans le paiement de leur pension. En 2025, de nombreux retraités affiliés à la Caisse de retraite des fonctionnaires dénonçaient jusqu'à trente-neuf mois d'arriérés. Face à cette situation, le CESE, en tant qu'institution consultative, veut jouer pleinement son rôle en formulant des propositions concrètes aux pouvoirx publics.

« Cette problématique touche un grand nombre de nos concitoyens arrivés à l'âge où ils devraient prendre un repos mérité après avoir rendu de bons et loyaux services à la nation. Nombreux d'entre eux tombent dans la pauvreté extrême, victimes des procédures lentes et inadaptées », a déploré la présidente du CESE, Émilienne Raoul.

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Parallèlement, le CESE, soucieux de l'impact du changement climatique sur le taux de la pauvreté, évaluera les enjeux et l'impact de la célébration de la Journée nationale de l'arbre en République du Congo.

Outre l'examen des deux points, les participants passeront également en revue des politiques publiques qui seront mises en oeuvre dans le nouveau Programme national de Développement 2027-2031 pour s'assurer que les politiques de développement tiennent compte des préoccupations de la société civile congolaise.