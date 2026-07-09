Congo-Brazzaville: Emulation - Princesse Voila Nkouka meilleure élève de l'Ecole internationale chinoise

L'émulation de fin d'année scolaire 2025-2026 à l'Ecole internationale chinoise (EIC) s'est tenue, le week-end dernier, au Palais des congrès de Brazzaville. Elle a connu la présence des représentants de la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation de Brazzaville ; du promoteur de l'EIC ; du directeur général de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique(BSCA) ; et du directeur général de la société China Jiangsu International Congo.

La cérémonie a débuté par l'exécution des hymnes nationaux du Congo et de la Chine par les enseignants de musique et élèves du collège et du lycée. Puis est intervenue l'allocution du directeur général de l'EIC, Gildas Niakissa. Il a souligné que l'année scolaire a été marquée par de nombreux défis et des réussites remarquables. Cependant, quelques difficultés restent à surmonter. Au plan pédagogique, il a été ajouté au collège et au lycée certaines disciplines telles que la technologie, le droit, l'économie, l'entrepreneuriat et le pilotage des drones, en anticipant les métiers d'avenir.

«Nos enseignants, de manière régulière, ont pris part aux différents séminaires et animations pédagogiques, organisés par les inspections de notre ministère de tutelle. Plusieurs inspecteurs pédagogiques ont visité à tour de rôle notre établissement scolaire pour le contrôle des classes. Unanimement, ils ont salué notre management dans le cadre de l'application de la sécurité, la propreté, l'hygiène et la qualité au sein de notre école, avec des infrastructures dignes d'une école moderne...», a souligné le directeur général de l'EIC.

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Gildas Niakissa a fait savoir aussi que leur programme d'enseignement étoffé est établi et validé non seulement pour former les cadres de demain, mais aussi pour leur donner les atouts et le pouvoir de transformer leur cadre professionnel à l'avenir. «Nous les formons pour qu'ils deviennent entrepreneurs, avec au minimum la maîtrise de deux langues étrangères (L'anglais et le chinois), en sus du français, étant donné que nous sommes un pays francophone. Nous enseignons le chinois dès la maternelle, l'apprentissage de l'anglais et de l'informatique dès la classe de CE1», a-t-il expliqué .

Une langue qui améliore les capacités cognitives des enfants

Parlant de l'importance du chinois et de son enseignement depuis le préscolaire, Gildas Niakissa a fait savoir qu'au-delà de découvrir une culture riche et ancienne, cette langue améliore les capacités cognitives des enfants, notamment leur mémoire, leur attention et leur résolution des problèmes. L'une des particularités de l'EIC est l'organisation chaque année de colonie de vacances pour deux semaines en Chine, pour les élèves âgés de 14 ans et plus. Les frais de transport et de séjour des lauréats sont à la charge de l'école.

«Cette belle occasion qui s'offre chaque année à nos apprenants, leur permet de développer la connaissance ainsi que la compétence en langue chinoise à travers un bain linguistique avec les natifs de ce pays ; de savourer des plats favoris et; de découvrir la Chine dans son gigantesque développement touristique, économique et industriel ; ce pays de plus d'un milliard 300 million d'habitants avec une superficie de 9 600 000 Km² (soit 28 fois plus grande que celle de notre cher et beau pays, le Congo)», a-t-il signifié.

Toujours dans le cadre d'études en Chine, l'EIC est en partenariat avec plusieurs universités dans ce pays parmi lesquelles l'université de Jinan et l'université de Shanxi. La première met à la disposition des étudiants de l'EIC des bourses d'une année, spécialement pour l'apprentissage de l'enseignement de la langue chinoise à l'étranger.

Pour la seconde, elle met à la disposition des bourses d'études de cinq ans avec une année préparatoire incluse pour tous les bacheliers et étudiants congolais âgés de 18 à 28 ans. Un quota prioritaire est réservé aux élèves de l'EIC en classe de terminale. Enfin le directeur général de l'EIC a informé l'auditoire qu'ils ouvriront un autre site, très prochainement, à Pointe-Noire.

Après le mot de circonstance du directeur général de l'EIC, les participants à la cérémonie ont suivi la projection du film des activités de l'école durant l'année scolaire. Puis s'en est suivie la brève allocution du directeur général de la BSCA, qui par la suite a remis des prix aux lauréats du test de langue chinoise HSK 3&4 organisé par cette banque. Le directeur général de la société China Jiangsu international Congo a remis lui aussi des prix au premier de chaque niveau de la sixième au lycée, toutes séries confondues.

L'autre temps fort de cette cérémonie a été les prestations et spectacles des élèves, puis des récompenses, notamment la remise des certificats et diplômes aux cinq meilleurs élèves de tous les niveaux du préscolaire au lycée. La boucle a été la remise du prix de l'excellence à la meilleure élève de l'établissement, en la personne de Princesse Voilà Nkouka , 16 ans, en classe de première C, qui a obtenu la moyenne de 18,50.

« C'était évident vu le travail que j'ai fourni durant cette année. J'ai un fourni un travail rigoureux. Je me suis vraiment engagée dans mes études et cela produit les fruits que vous avez vus aujourd'hui... Je remercie mes parents qui me soutiennent, merci aussi au promoteur de l'école, au directeur général, à tout le personnel administratif qui a oeuvré toute cette année», a-t-elle déclaré après son sacre.