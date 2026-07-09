Congo-Brazzaville: Employabilité des jeunes - Pointe-Noire s'engage dans l'économie sociale et solidaire

Le troisième regroupement technique francophone pour l'économie sociale et solidaire (ESS) a été ouvert le 6 juillet, à Pointe-Noire, en présence de Pierre Cebert Iboko Onanga, préfet du département, représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ainsi que des responsables des collectivités locales.

« Co-construire des outils, recommandations et feuilles de routes territoriales de l'économie sociale et solidaire entre les collectivités territoriales et jeunesse » est le thème de l'atelier qui réunit, jusqu'au 10 juillet, les délégations venues de France, du Cameroun, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de Madagascar, du Bénin et des deux Congo autour des ateliers techniques et des tables rondes animés par des experts de l'espace francophone. Il est prévu également des visites de terrain pour découvrir le dynamisme et les initiatives solidaires de Pointe-Noire, la ville hôte.

L'activité s'inscrit dans le cadre du programme de coopération interrégionale « Territoires francophones pour l'économie sociale et solidaire» que met en oeuvre l'Association internationale des régions francophones (AIRF). « Au regard des innombrables crises dont le monde fait face aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire devient une alternative absolue. En effet, en plaçant l'humain, la solidarité et la gouvernance démocratique au centre de la création des valeurs, l'économie sociale et solidaire réinvente une nouvelle vision alliant collectivités locales et emploi. Celle-ci favorise l'inclusion, crée les emplois, soutient l'autonomisation de nos populations? en particulier celle de la jeunesse », a dit Evelyne Tchichelle Moe Poaty, maire de Pointe-Noire.

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«Cette démarche, en harmonie avec le programme du président de la République "Accélérons la marche vers le développement", met la jeunesse au coeur des priorités. Son intégration s'articule autour de trois axes prioritaires : l'emploi, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Ces aspirations restent les mêmes dans tout l'espace francophone, à savoir accéder à un emploi digne, entreprendre, innover, contribuer au développement... C'est pourquoi, dans notre commune, nous croyons fermement à cette vision. Nous soutenons les coopératives, les mutuelles, les associations, les entreprises sociales qui font battre le coeur des quartiers", a -t-elle poursuivi.

Pour Armand Moody Mafoumbou, président du Conseil départemental du Niari et co-président de la commission jeunesse-formation-culture de l'AIRF, « Ces assises s'articulent autour de la décentralisation, la valorisation des atouts nouveaux et l'économie résiliente. Il s'agit de prouver que le développement de nos pays francophones passe par l'autonomisation des collectivités locales en transformant les disparités en véritables opportunités de croissance. Pointe-Noire doit être aujourd'hui une opportunité supplémentaire pour poser un diagnostic partagé et définir une feuille de route concentré».

Président du Conseil départemental du Kouilou et président de l'Association des départements du Congo, Alexandre Mabiala a dit: « Ce programme tourne le dos à l'économie de rente en faveur de l'économie sociale et solidaire qui obéit aux impératifs de réduction de la pauvreté, de l'autonomisation des femmes, d'accroissement des revenus pour les populations vulnérables. Lors du présent regroupement technique, les collectivités locales vont tirer profit des autres collectivités territoriales francophones qui ont déjà connu un grand essor en matière d'économie sociale, d'entrepreneuriat collectif et de la transition économique des territoires ».

Saluant l'initiative de l'AIRF, Pierre Cebert Iboko Onanga, préfet du département de Pointe-Noire, a conclu: « Dans un contexte où les défis de l'emploi des jeunes sont au coeur des priorités nationales, l'économie sociale et solidaire se présente non pas comme une alternative marginale mais comme un moteur de croissance. Elle permet de renforcer nos modèles de production en plaçant l'humain et la préservation de notre environnement au centre des préoccupations. C'est pourquoi le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation suit avec intérêt vos travaux» .