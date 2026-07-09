Sénégal: Apiculture en Casamance - Des ambassadrices de la filière pour booster le leadership féminin

L'Association des apiculteurs de la région de Ziguinchor (Apisen) a lancé, ce mardi 7 juillet, le Réseau des ambassadrices de l'apiculture (Raa). Cette initiative vise à promouvoir le leadership des femmes dans la filière apicole tout en contribuant à la préservation des mangroves et au développement économique local.

Les femmes entendent désormais jouer un rôle plus important dans le développement de la filière apicole en Casamance. C'est dans cette perspective que l'Association des apiculteurs de la région de Ziguinchor (Apisen) a procédé, hier, mardi 7 juillet, au lancement officiel du Réseau des ambassadrices de l'apiculture (Raa), une initiative destinée à renforcer leur participation aux activités de production, de formation et de gouvernance du secteur.

Le projet est mis en oeuvre avec l'appui de l'Ong Suco Sénégal (Solidarité union coopération), à travers le Fonds Innov, pour un financement de 23 millions de FCfa sur une période de 12 mois. Il cible 25 femmes issues de 11 communes de la Casamance.

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Selon le coordonnateur général d'Apisen, Étienne Manga, l'ambition est de mettre en place un réseau de femmes capables de transmettre leurs compétences, d'encadrer d'autres apicultrices et de promouvoir une apiculture durable à l'échelle régionale, voire nationale. Il a indiqué que cette initiative s'inscrit dans la continuité des projets « Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest » et « Burru-Yambi : les reines des abeilles ».

Le programme prévoit notamment la structuration juridique du réseau, le renforcement des capacités techniques et du leadership des bénéficiaires, la sensibilisation de plus de 300 femmes ainsi que des actions de plaidoyer en faveur d'une meilleure représentation des apicultrices dans les instances de décision.

Pour la présidente du Conseil d'administration d'Apisen, Dioudiou Diatta, cette initiative traduit la volonté d'accroître la place des femmes dans une activité où elles demeurent encore faiblement représentées. Les formations et les équipements prévus, a-t-elle souligné, permettront aux bénéficiaires de devenir des relais au sein de leurs communautés tout en contribuant à la préservation des écosystèmes de mangrove grâce à la promotion d'une apiculture respectueuse de l'environnement.

Représentant le gouverneur de Ziguinchor, l'adjoint au directeur régional du Développement rural, Boubacar Badji, a salué une initiative qu'il juge porteuse pour le développement de la filière et l'autonomisation économique des femmes. Selon lui, la valorisation des ressources offertes par les mangroves, conjuguée au renforcement des capacités des femmes, est susceptible de contribuer au développement territorial ainsi qu'au renforcement de la souveraineté alimentaire.

À travers ce réseau, les promoteurs ambitionnent de faire des femmes des actrices de premier plan dans la modernisation de la filière apicole en Casamance tout en favorisant une gestion durable des ressources naturelles.