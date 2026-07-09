Sénégal: Le gouvernement suspend les importations de riz pour accélérer l'écoulement de la production locale

Le gouvernement a adopté, mercredi 8 juillet, un ensemble de mesures destinées à favoriser la commercialisation du riz local et à renforcer la souveraineté alimentaire du Sénégal.

Réunis au ministère de l'Industrie et du Commerce sous la présidence du ministre Dr Serigne Guèye Diop, les représentants de la Primature, des ministères concernés, de la SAED, des organisations de commerçants et des principaux acteurs de la filière rizicole ont validé un plan d'urgence articulé autour de la régulation du marché, du soutien financier aux industriels et du suivi renforcé de la commercialisation.

Une régulation du marché pour favoriser le riz local

Parmi les principales décisions figure la suspension, avec effet immédiat et pour une durée d'un mois, de la délivrance des Déclarations d'importation de produits alimentaires (DIPA). Cette mesure vise à réduire la présence du riz importé sur le marché afin de faciliter l'écoulement de la production nationale.

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Le gouvernement instaure également un mécanisme d'indexation des quotas d'importation. Désormais, les opérateurs économiques devront justifier de l'achat de quantités déterminées de riz local avant de pouvoir bénéficier de nouveaux quotas d'importation.

La réunion a également arrêté le principe d'une répartition des stocks disponibles de riz blanc, estimés à 37 000 tonnes par la SAED, entre les différents importateurs. Les prévisions de transformation pour la prochaine campagne s'établissent, quant à elles, à 64 000 tonnes de riz blanc au niveau des rizeries.

Soutien financier, promotion et suivi hebdomadaire

Pour améliorer la compétitivité du riz local, le prix d'achat par les importateurs a été fixé à 280 FCFA le kilogramme. En complément, les rizeries bénéficieront d'une subvention de 50 FCFA par kilogramme afin de compenser les coûts de production et de transformation.

Le ministère de l'Économie et des Finances est chargé de prendre les dispositions administratives nécessaires pour garantir la couverture budgétaire de cette subvention.

Le dispositif prévoit également le lancement d'une vaste campagne nationale de promotion du riz local, pilotée par le ministère chargé du Commerce, afin d'encourager durablement les consommateurs à privilégier la production nationale.

Sur le plan opérationnel, les enlèvements des stocks de riz local par les opérateurs économiques débuteront dès la semaine prochaine. Par ailleurs, conformément aux orientations du Premier ministre, les achats institutionnels des ministères, administrations et autres structures publiques feront l'objet d'un suivi rigoureux afin de garantir la priorité accordée au riz produit au Sénégal.

Enfin, le comité de suivi de la commercialisation du riz local tiendra des réunions hebdomadaires et transmettra régulièrement des rapports aux autorités, dans le but d'assurer une mise en oeuvre efficace des mesures arrêtées.