Afrique: Amical - Victoire précieuse des Lionnes du Sénégal face à l'Égypte

8 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Les joueuses de l'équipe nationale féminine du Sénégal ont décroché une victoire courte mais importante contre l'Égypte (1-0), ce mercredi 08 juillet 2026, dans le cadre de leur préparation pour la CAN féminine 2026 au Maroc.

Cette rencontre s'est déroulée au centre d'entraînement de la Fédération égyptienne de football, au Caire. Elle marque un tournant positif pour les Lionnes de Mame Moussa Cissé, qui sortaient d'un mois de juin difficile marqué par deux défaites consécutives face au Nigeria (0-3 puis 1-2).

C'est Nguenar Ndiaye qui a fait la différence, en transformant un penalty à la 48e minute pour offrir la victoire à son équipe.

Les deux sélections se retrouveront samedi prochain pour un second match amical, toujours dans une logique de préparation avant la compétition continentale.

Pour rappel, le Sénégal disputera sa troisième CAN consécutive et évoluera dans le groupe A aux côtés de l'Algérie, du Kenya et du pays hôte, le Maroc. Le tournoi se tiendra du 25 juillet au 16 août prochains, pour la troisième édition d'affilée organisée sur le sol marocain.

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