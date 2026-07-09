Congo-Kinshasa: Ituri - Psychose à Biakato à la suite de la présence d'hommes armés

L'Association pour la protection et la défense des enfants et des femmes vulnérables (APDEF) tire la sonnette d'alarme face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la région de Biakato, située à 75 kilomètres au sud du territoire de Mambasa (Ituri). Dans une déclaration faite mercredi 8 juillet à Mambasa-Centre, cette organisation dénonce la présence des groupes d'hommes armés, parmi lesquels figureraient des rebelles ADF, aux environs du centre de négoce de Biakato.

Selon l'APDEF, ces éléments armés empêchent les agriculteurs d'accéder à leurs champs et entretiennent un climat de peur dans plusieurs localités. L'organisation rapporte qu'un agriculteur a été pris en otage puis tué mardi dernier à Makangalo, village situé à environ 7 kilomètres de Biakato-Centre. Sa moto aurait également été emportée par les assaillants.

Le coordonnateur de l'APDEF, Ram's Malikidogo, affirme que la population vit désormais dans la psychose. De nombreux cultivateurs renoncent à se rendre dans leurs champs par crainte d'être attaqués.

L'organisation appelle les autorités militaires à renforcer les patrouilles dans les zones forestières afin de traquer et neutraliser ces groupes armés.

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De son côté, l'administrateur du territoire promet de se prononcer sur la situation dans les prochaines heures.

Entre-temps, plusieurs habitants quittent progressivement les villages environnants pour se réfugier à Biakato-Centre, qu'ils considèrent plus sécurisé.