Algérie: Clôture du Camp national de robotique avec plus de 450 participants

Tipasa — Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la Jeunesse, Mustapha Hidaoui, a présidé mercredi soir à Tipasa la cérémonie de clôture du premier Camp national de robotique qui s'est tenu du 5 au 8 juillet.

Ce camp, placé sous le thème "Former des générations prometteuses pour l'avenir", s'est achevé après quatre jours d'activités réunissant de jeunes innovateurs algériens et des participants des pays arabes et africains.

A cette occasion, M. Hidaoui a indiqué dans une déclaration à la presse, que ce camp, organisé par le ministère de la Jeunesse, s'inscrit dans le cadre de la politique sectorielle adoptée début 2025 et qui comprend un programme visant à encourager les activités scientifiques et technologiques chez les jeunes et à créer des clubs scientifiques axés sur les technologies modernes et l'intelligence artificielle.

Grâce à cette politique, plus de 700 clubs scientifiques ont vu le jour et sont actuellement répartis dans différentes institutions de jeunesse à travers le pays, a ajouté M. Hidaoui, relevant que le ministère vise à atteindre 1000 clubs scientifiques d'ici la fin de l'année, ce qui témoigne de l'engagement des pouvoirs publics à valoriser les efforts, l'innovation et la créativité des jeunes.

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Selon le ministre, ce camp national de robotique constitue le premier fruit de cette démarche, qui consiste à organiser ce type d'initiative parallèlement à de nombreux festivals et concours destinés aux jeunes à travers le pays.

Plus de 450 participants venus de différentes wilayas du pays ont pris part à cette édition, organisée à la maison de jeunes de Tipasa pour célébrer le 64e anniversaire de la fête de l'Indépendance, aux côtés d'une cinquantaine de participants représentant des pays comme la Tunisie, la Mauritanie, l'Irak, le Tchad et le Niger.

Le ministre, accompagné de l'inspecteur général de Tipasa, représentant le wali, a visité les différents espaces de l'exposition de robotique. Il s'est entretenu avec les jeunes, les encourageant à poursuivre leurs efforts et leurs recherches afin d'améliorer et de développer leurs projets, et d'en faire des modèles concrets.

Le concours s'est conclu par une soirée de spectacles artistiques au complexe touristique de Tipasa, en l'honneur des participants.

Les jeunes participants à cette initiative ont présenté des maquettes d'inventions issues des clubs scientifiques. Ces projets couvraient des domaines variés tels que l'environnement, l'astronomie, l'hygiène et les jeux.

Le Camp national de robotique vise à développer les compétences des jeunes en programmation informatique, robotique et intelligence artificielle grâce à des ateliers de formation. Il stimule la créativité et renforce leurs capacités de résolution de problèmes par la méthode scientifique, à travers la mise en oeuvre de leurs projets.