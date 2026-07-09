Algérie: Agression du moudjahid Chorfi Maamar et de sa fille à Tébessa - Deux individus placés en détention provisoire

Alger — Le tribunal de Chréa, dans la wilaya de Tébessa, a ordonné, mercredi, le placement en détention provisoire de deux individus suspects dans l'agression du moudjahid Maamar Chorfi et de sa fille décédée, indique un communiqué du parquet de la République près du même tribunal.

"En application des dispositions de l'article 19 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près tribunal de Chréa, informe l'opinion publique concernant l'agression du moudjahid (Chorfi Maamar), âgé de 96 ans et de sa fille la regrettée et âgée de 57 ans, et ce le 26/07/2026, perpétrée dans son domicile sis dans la commune de Chréa, que sitôt le parquet de la République saisi des faits, les services de la police judiciaire relevant de la Sûreté de la daïra de Chréa ont ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire".

Les résultats de l'enquête se sont soldés par les conclusions suivantes: "des individus se sont introduits dans le domicile des deux victimes, dans le but de dérober une somme d'argent et quelques bijoux. Après que les deux victimes s'en étaient aperçues, les individus en cause les ont agressées, en utilisant une arme blanche, ce qui leur a causées des blessures graves ayant entraîné le décès de la victime Chorfi Naima, alors que la victime Chorfi Maamar demeure toujours hospitalisée".

Par ailleurs, "les investigations de la police judiciaire se sont soldées par l'arrestation des deux suspects, à savoir Choura Taha, âgé de 22 ans et Messaidia Hassane, âgé de 57 ans".

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"A la date du 08/07/2026, les deux individus mis en cause ont été présentés devant le parquet de la République près tribunal de Chréa, où une enquête judiciaire a été ouverte sur la base du délit de constitution d'association de malfaiteurs, en vue de la préparation de commettre des crimes, du crime d'assassinat et de tentative d'assassinat, ainsi que de délit de vol avec port d'une arme visible, conformément aux dispositions des articles 176 et 177 alinéa 1, 254, 255, 256, 257, 261, 30 et 351 alinéa 1 du Code pénal".

"Après avoir auditionné les deux accusés, Choura Taha et Messaidia Hassane, le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire", a conclu le communiqué.