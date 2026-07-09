Alger — Le ministère de la Jeunesse a annoncé, mercredi dans un communiqué, l'inclusion de l'Ecole supérieure des sciences et des technologies d'encadrement de la jeunesse dans la circulaire ministérielle relative à la préinscription et à l'orientation des titulaires du baccalauréat, émanant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Cette décision s'inscrit "dans le cadre de la mise en oeuvre effective de la stratégie sectorielle visant à promouvoir le système de formation, où le processus de transformation de l'Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse (INFSCJ) "Madani Souahi" à Tixeraïne (Alger), en Ecole supérieure des sciences et des technologies d'encadrement de la jeunesse, ayant été couronné par son inclusion officielle dans la circulaire ministérielle n 01 relative à la préinscription et à l'orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l'année universitaire 2026-2027".

Cette inclusion constitue "une étape charnière dans le processus de réforme et de modernisation du système sectoriel de formation, qui consacre effectivement le lancement officiel de l'Ecole supérieure et l'accueil de la première promotion d'étudiants en master professionnel au cours de la prochaine année universitaire, dans les spécialités +encadrement et orientation de la jeunesse+ et +communication et relations publiques dans les établissements de jeunesse+, ajoute la même source.

Cette réalisation représente "le fruit de la coordination et de l'intégration entre le ministère de la Jeunesse et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, consacrant ainsi le passage de la formation des cadres de la jeunesse à une nouvelle étape fondée sur la recherche scientifique académique et la formation spécialisée".

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Elle s'appuie également sur "les différentes sciences liées à l'encadrement et à l'accompagnement des jeunes, ainsi que sur l'utilisation des technologies les plus récentes répondant aux centres d'intérêt de la jeunesse et accompagnant les transformations sociétales, de manière à renforcer les capacités du secteur à former de jeunes compétences nationales qualifiées selon les approches scientifiques et professionnelles les plus modernes", conclut le communiqué du ministère de la Jeunesse.