Algérie: Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr supervise le premier envoi d'exemplaires de 'l'Edition de luxe du Saint Coran' à la Grande Mosquée de Paris

8 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)
Par Djamaâ El Djazaïr

Alger — Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, a supervisé, mercredi à Alger, la première opération d'expédition d'un lot d'exemplaires de "l'Edition de luxe du Saint Coran" à la Grande Mosquée de Paris.

Cet exemplaire du coran a été calligraphié par le doyen des calligraphes algériens, Mohamed Bensaïd Cherifi, et imprimé par l'Entreprise nationale des arts graphiques (ENAG).

L'opération s'est déroulée en présence du directeur général de l'ENAG, Hicham Aissani, de la cheffe de cabinet du ministère de la Culture et des Arts, Nacira Ayaichia, du calligraphe Mohamed Bensaïd Cherifi, de représentants de la Grande Mosquée de Paris, ainsi que de plusieurs éditeurs et intellectuels, au niveau de l'unité de production de l'ENAG, située dans la zone industrielle de Réghaïa.

Dans une déclaration à la presse, M. Aissani a souligné que cette première opération, portant sur 25 000 exemplaires du Saint Coran, intervient "en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", précisant que cet exemplaire du Coran est "calligraphié selon un style algérien et imprimé en Algérie par l'ENAG".

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