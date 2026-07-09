Congo-Brazzaville: Mode - Le festival KAS Fashion international a réuni les férus de l'habillement à Pointe-Noire

L'agence KAS a organisé, du 3 au 5 juillet à la Villa Antonetti, dans la ville océane, la deuxième édition du festival KAS Fashion international sur le thème « Héritages en mouvement ».

Tisser des liens entre acteurs de la mode, partager les expériences et le savoir-faire, favoriser la visibilité des mannequins et autres acteurs de la mode, promouvoir les oeuvres ont été, entre autres, les objectifs du festival qui a rassemblé, pendant trois jours à Pointe-Noire, les participants venus du Cameroun, du Mali, de France et du Congo.

En présence de Khindrix Tongo, représentant la directrice départementale des Arts et Lettres de Pointe-Noire, l'activité a été lancée, réunissant des stylistes, mannequins, créateurs de mode et partenaires de l'évènement. « KAS Fashion international est un rendez-vous incontournable de la mode. La mode est bien plus qu'un simple moyen de se vêtir. Elle est une expression de notre identité, de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de notre créativité. Elle constitue également un levier important dans le développement économique en créant des emplois, en favorisant l'entrepreneuriat et en valorisant le savoir-faire de nos artisans et créateurs », a dit Khindrix Tongo.

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Peu après la cérémonie d'ouverture, un échange entre les médias, les mannequins, les créateurs et les partenaires a été initié par le comité d'organisation. Autour d'Agnès Sarah Kilolo, promotrice de KAS Fashion international et promotrice de la marque Kas couture; de Camara Mamadou dit Sora Camas, créateur malien, styliste designer; de Prince Eberreipye Eyebe Eyebe, journaliste-mode, ancien mannequin camerounais, le public a été entretenu sur le thème du festival,« Héritages en mouvement ».

Selon Sarah Agnès Kilolo, Kas Fashion international est ouvert à tous les acteurs de la mode sans exception (Célèbres ou jeunes talents). Heureux de participer à cette édition, Camara Mamadou, plus connu sous le nom de Sora Camas, créateur malien, styliste et designer, promoteur de la marque Sora Camas, fondateur de l'association Mali-Togoda-Massiri dont l'objectif est la valorisation du pagne tissé et l'autonomisation des femmes veuves du Mali? a plaidé pour les échanges d'expérience et le partage, gage du dynamisme et de la prospérité de la mode africaine.

Pour Prince Eyebe Eyebe, les mannequins et acteurs de la mode doivent se professionnaliser pour faire carrière dans la mode en se procurant tous les documents admnistratifs nécessaires (Passeport, par exemple) mais également avoir un Press book et autres documents concourant à la visibilité.

Le festival KAS Fashion international a pris fin par le défilé de mode et la soirée de gala qui a réuni un public nombreux à la Villa Antonetti.