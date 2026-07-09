Congo-Brazzaville: Soutenance de thèse de doctorat - Grace Pascale Engobo porte haut les couleurs du Congo en Chine

La Congolaise Grace Pascale Engobo a soutenu brillamment, à Shandong University, en Chine, sa thèse de doctorat portant sur la «Diversité de nouveaux plasmides codant la résistance aux métaux lourds et aux antimicrobiens chez des enterobacteriaceae isolées des eaux usées hospitalières». La cérémonie de remise de diplômes a eu lieu la fin du mois de juin dernier.

Les travaux de recherche de Grace Pascale Engobo s'inscrivent dans un domaine scientifique de première importance face aux défis mondiaux de la résistance antimicrobienne. À l'issue de sa soutenance, elle a obtenu la mention "Très satisfaisant", accompagnée des félicitations des membres du jury. Une distinction qui récompense la qualité de ses travaux, sa rigueur scientifique et son engagement envers la recherche.

Au-delà de cette réussite académique, ce moment a marqué l'aboutissement de plusieurs années de sacrifices, de persévérance et de foi. Bien plus qu'une docteure, Grace Pascale Engobo devient un symbole d'espoir, d'excellence et de résilience pour toute une génération.

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Pour elle, ce doctorat n'est pas une fin en soi. Il représente plutôt le début d'une nouvelle mission. Son ambition est de poursuivre la recherche scientifique, de développer des projets internationaux consacrés à la lutte contre la résistance antimicrobienne et de contribuer à des innovations capables d'améliorer durablement la santé publique à l'échelle mondiale. À travers son parcours, cette scientifique congolaise démontre que la passion, le travail et la détermination peuvent transformer un rêve en une contribution concrète au progrès de l'humanité.

Le parcours d'une mère, d'une scientifique, d'une battante qui a su se frayer son chemin

Certaines réussites, dirait-on, se mesurent en diplômes, d'autres encore en sacrifices, en courage et en résilience. L'histoire de la Dre Grace Pascale Engobo appartient à cette seconde catégorie. En effet, en 2015, elle obtient son master à l'Ecole normale supérieure de l'Université Marien-Ngouabi. Pour beaucoup, c'était déjà un accomplissement.

Pour elle, ce n'était que le point de départ d'une ambition plus grande; celle de contribuer à la science et mettre son savoir au service de l'humanité. En 2018, elle s'envole pour la Chine afin d'entamer un doctorat. Mais la pandémie de covid-19 vient bouleverser ses projets. Alors que le monde s'arrête, sa vie prend un nouveau tournant avec la maternité en 2022.

Là où certains auraient renoncé, elle choisit de persévérer. Entre les responsabilités de mère, les exigences de la recherche scientifique et les nombreux défis du quotidien, elle reprend son doctorat en 2023 avec une détermination renouvelée. Chaque obstacle devient une leçon. Chaque sacrifice la rapproche de son objectif.

En 2026, son combat est récompensé. Elle obtient son doctorat avec une spécialisation dans la résistance des bactéries aux antibiotiques, un domaine crucial pour la santé publique mondiale face à l'une des plus grandes menaces médicales de notre siècle. «Mon parcours n'a jamais été un long fleuve tranquille. Il est la preuve qu'une femme peut être à la fois mère, scientifique et bâtisseuse de son destin, sans jamais laisser les épreuves définir ses limites.

Que mon histoire inspire la jeunesse congolaise à croire en ses rêves, à transformer les difficultés en opportunités et à ne jamais abandonner. Et que chaque jeune fille congolaise ose désormais se dire "Si elle l'a fait, moi aussi je peux y arriver". Car le talent n'a ni genre ni frontière, et les plus grandes victoires naissent souvent des plus grands défis», a-t-elle conseillé la jeunesse congolaise.

Ce doctorat, a-t-elle ajouté, est bien plus qu'un diplôme. C'est le symbole de la persévérance, de la discipline, de la foi et de la détermination. C'est un message puissant adressé à toutes les femmes : aucune épreuve n'est plus forte qu'un rêve porté avec courage, parce qu'au bout de chaque nuit se trouve une lumière pour celles et ceux qui refusent d'abandonner.