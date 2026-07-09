Sénégal: Le Conseil national du patronal alerte sur les difficultés du secteur privé

Dakar — Le président du Conseil national du patronat (CNP), Baïdy Agne, a estimé, mercredi à Dakar, que le secteur privé sénégalais traverse une période difficile en raison notamment des retards dans le paiement de la dette intérieure.

S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec la deuxième vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre du Travail, Baïdy Agne a indiqué que les entreprises membres du CNP, particulièrement celles des secteurs du BTP et du pétrole, "figurent parmi les premières victimes" de cette situation.

"Il est évident que le secteur privé sénégalais souffre", a-t-il déclaré, relevant que les annonces faites par le gouvernement concernant le paiement de la dette intérieure doivent désormais se traduire en réalité.

"Le règlement de la dette intérieure constitue une priorité, dans la mesure où il permettrait de soulager les entreprises, de relancer l'investissement public et de redonner du souffle à l'économie", a dit M. Agne.

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Il a soutenu que "les difficultés de trésorerie auxquelles font face les entreprises pourraient avoir des répercussions sur l'emploi".

"Si les entreprises ne sont pas payées, elles licencient", a-t-il prévenu, évoquant également un climat social marqué par des revendications des travailleurs et des menaces de grève générale.

Malgré la situation difficile, Le président du CNP a expliqué avoir choisi de "faire preuve de retenue" dans ses prises de position publiques, estimant que le Sénégal est engagé dans des discussions importantes avec ses partenaires techniques et financiers.

"Notre responsabilité nous oblige à ne pas mettre de l'huile sur le feu", a-t-il dit, tout en insistant sur la nécessité de parvenir rapidement à un accord avec les partenaires du Sénégal, notamment le Fonds monétaire international (FMI), afin de restaurer les marges de manoeuvre budgétaires de l'État.

Baïdy Agne a enfin plaidé pour un dialogue renforcé entre les pouvoirs publics et les acteurs économiques afin d'identifier les mécanismes les plus appropriés pour sortir de cette situation et préserver l'activité des entreprises.