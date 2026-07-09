Tunisie: Coupures d'eau - Colère et manifestation des habitants de Métlaoui

En guise de protestation contre les perturbations chroniques de l'approvisionnement en eau potable, les riverains de Cité El Amal se sont rassemblés sur la voie publique ce mercredi 8 juillet 2026pour dénoncer des coupures généralisées.

Les faits se sont déroulés au quartier de Cité El Amal-Trabelsia, situé dans la délégation de Métlaoui au gouvernorat de Gafsa. Selon les informations transmises par les radios, ce mouvement de colère citoyenne fait suite à des interruptions brutales de la distribution de l'eau ainsi que des coupures totales survenues tout au long de la journée d'hier mardi, ce qui a privé de nombreuses familles d'eau au coeur des fortes chaleurs estivales.

Cette crise découle directement d'un incident technique survenu lors d'un chantier de modernisation mené par les équipes régionales de la Société tunisienne d'exploitation et de distribution des eaux (SONEDE). Devant une situation aussi critique, le gouverneur de Gafsa s'est précipité sur le terrain au milieu de la nuit pour superviser les opérations de dépannage d'urgence.

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Le projet initial prévoyait le remplacement des transformateurs électriques du puits profond « Baraka 5 » et son interconnexion technique avec le puits « Baraka 3 ». Une extension d'infrastructure publique qui était programmée pour augmenter de manière drastique le débit de pompage et sécuriser définitivement l'alimentation en eau potable des quartiers de Métlaoui.

Fiasco technique

Les ingénieurs et les techniciens de la SONEDE ont malheureusement été confrontés à de lourdes complications logistiques et à des anomalies techniques imprévues au niveau de la canalisation principale de refoulement, qui relie les deux puits. Ces avaries matérielles menaçant de paralyser le réseau de distribution de manière prolongée, on a dû prendre des mesures d'urgence pour calmer la colère des habitants.

Afin de stopper immédiatement les coupures d'eau et de stabiliser le réseau de distribution, le gouverneur a ordonné l'arrêt immédiat du chantier et le report de ces travaux d'interconnexion. Ce qui ramène la situation à la case départ !

La SONEDE a reçu l'injonction de rebrancher en urgence les anciennes installations et de remettre immédiatement en exploitation le puits « Baraka 5 ». Les autorités régionales rappellent que ce retour au statu quo technique permettra de rétablir une pression normale dans les foyers de Métlaoui, en attendant que les études logistiques soient affinées pour reprogrammer les travaux de modernisation sans impacter le quotidien des abonnés.