Tunisie: Fermeture temporaire de l'échangeur de Hergla pour travaux dès ce jeudi 9 juillet

Les usagers de l'axe autoroutier Tunis-Sousse vont devoir modifier leurs itinéraires habituels. Ce mercredi 8 juillet 2026, la société Tunisie Autoroutes a annoncé des restrictions de circulation.

Et ce, pour achever les travaux de modernisation du péage. Les automobilistes en provenance de Tunis ou de Sousse sont donc invités à suivre les déviations par Sidi Bouali, Hammam Sousse ou Enfidha.

C'est dans un communiqué de sécurité routière que la société a annoncé la fermeture temporaire et programmée de l'échangeur de sortie menant vers la ville de Hergla. Cette fermeture s'étendra sur une durée de quarante-huit heures, impactant exclusivement la plage horaire diurne comprise entre 07h00 du matin et 15h00 de l'après-midi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

A noter que cette interruption logistique s'inscrit dans le cadre de la finalisation du chantier de restructuration de l'infrastructure dans la région. Après avoir achevé, avec succès, la mise à niveau des voies de la gare d'entrée, les équipes techniques entament désormais la phase finale du projet, dédiée à l'installation des systèmes d'éclairage public à haute performance et des feux de guidage dynamiques de nouvelle génération au niveau de la barrière de péage de Hergla. Ces aménagements sont indispensables pour optimiser la visibilité nocturne et sécuriser les couloirs de paiement pour les automobilistes.

Trois itinéraires de déviation pour les conducteurs

Afin de contourner cette zone de chantier sans subir d'importants ralentissements, la direction de Tunisie Autoroutes exhorte les conducteurs et les transporteurs professionnels se dirigeant vers Hergla ou vers les localités rurales adjacentes à suivre les panneaux de signalisation mises temporairement en place et recommande d'emprunter l'un des trois itinéraires alternatifs suivants :

· Option Sud-Nord : Quitter l'autoroute en amont par le biais de l'échangeur de Hammam Sousse.

· Option Centre : Privilégier la sortie via l'échangeur de Sidi Bouali pour rattraper le réseau routier secondaire.

· Option Nord-Sud : Poursuivre la trajectoire sur l'autoroute A1 jusqu'à l'échangeur de raccordement de l'aéroport international d'Enfidha-Hammamet.

La société de gestion autoroutière appelle l'ensemble des usagers de la route à la plus grande prudence à l'approche des zones de travaux. Elle les invite au respect scrupuleux des limitations de vitesse provisoires pour garantir la sécurité des ouvriers déployés sur les voies de circulation.