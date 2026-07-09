Tunisie: 5e édition du forum Aerospace Meeting Tunisia - L'aéronautique au coeur de l'ambition industrielle du pays

Plus de 85 exposants, dont des équipementiers et de grands constructeurs aéronautiques, étaient présents hier au salon organisé à l'occasion de la 5e édition du Forum Aerospace Meeting Tunisia. Coorganisé par Fipa Tunisia, le Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas) et Abe-Advanced Business Events, l'événement, qui a rassemblé plus de 500 participants, a constitué une plateforme d'échanges autour des opportunités d'investissement ainsi que des partenariats entre les acteurs de l'industrie aéronautique en Tunisie.

Ouvrant le forum, le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a rappelé l'importance de cette manifestation, «devenue au fil des années l'une des principales plateformes de rencontre entre les acteurs de l'industrie aéronautique et spatiale de la région euro-méditerranéenne».

Se félicitant de la participation de grands constructeurs aéronautiques à cette manifestation d'envergure internationale, le ministre a affirmé que leur présence constitue un signal fort de confiance dans le potentiel de la Tunisie et dans les perspectives de développement de son écosystème industriel. «Leur présence parmi nous illustre l'intérêt croissant porté à notre pays en tant que partenaire industriel compétent, innovant et pleinement intégré aux chaînes de valeur mondiales», a-t-il indiqué.

Une position de plateforme industrielle

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Soulignant les mutations qui sont en train de remodeler les modèles économiques à travers le monde, le ministre a fait savoir que la compétitivité ne repose plus uniquement sur les coûts ou les capacités de production. Elle se construit, a-t-il affirmé, autour de la maîtrise des technologies avancées, de l'accès aux compétences, de la capacité d'innovation et d'une intégration intelligente dans les chaînes de valeur mondiales.

«Devant ce constat, le choix stratégique de la Tunisie, sous l'impulsion de Son Excellence M. le Président de la République, est clair. C'est celui de l'ambition industrielle, de l'ouverture économique et de la création de valeur. Notre pays entend consolider sa position de plateforme industrielle et technologique de référence au sein de la région euro-méditerranéenne en misant sur l'innovation, les compétences et les partenariats de long terme», a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la Tunisie considère l'industrie aéronautique comme l'un des piliers de la transformation structurelle de son économie, dans la mesure où elle génère des emplois qualifiés, favorise le transfert de technologies, stimule l'innovation et contribue à renforcer la compétitivité globale de l'appareil productif national.

«Nous travaillons à attirer davantage de projets dans les domaines de l'ingénierie, de la conception, des technologies numériques, de l'intelligence artificielle appliquée à l'industrie, de la maintenance avancée et des solutions liées à l'aviation durable», a-t-il déclaré.

Le ministre a précisé que, dans cette perspective, l'État poursuit la mise en oeuvre des réformes destinées à renforcer l'attractivité du site Tunisie, en particulier dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Disposant d'atouts stratégiques, le pays s'affirme comme un espace attractif et compétitif au sein de la région, bénéficiant d'une position géographique privilégiée, d'infrastructures en constante modernisation, d'une ouverture affirmée sur les grands marchés internationaux ainsi que d'un capital humain qualifié et hautement apprécié.

Clôturant son allocution, le ministre n'a pas manqué de souligner l'importance et la place de choix qu'accorde le nouveau Plan quinquennal 2026-2030 aux industries à forte valeur ajoutée, dont l'industrie aéronautique.