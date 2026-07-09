Ile Maurice: Nando Bodha plaide pour un grand rassemblement des forces de l'opposition

9 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

À la suite des déclarations de Paul Bérenger affirmant être en contact avec plusieurs acteurs politiques, dont Patrick Belcourt, Nando Bodha confirme, lui aussi, entretenir des échanges avec différentes personnalités du paysage politique mauricien.

Nouvelle vision économique

Contacté, le leader du Rassemblement Mauricien (RM) affirme que sa démarche s'inscrit dans une volonté de fédérer les forces susceptibles de porter un véritable changement politique. «Mo an kominikasion avek bann lider politik ek avek Paul Bérenger ek osi bann observater politik ek bann akter ekonomik.»

Selon Nando Bodha, ces discussions visent à favoriser un dialogue autour des grands enjeux nationaux et à préparer une alternative crédible à l'actuelle majorité. Le leader du RM explique avoir présenté une nouvelle vision économique destinée à sortir le pays de la «grave crise actuelle».

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Cette stratégie repose sur un ambitieux programme baptisé One Trillion Rupee Economy in Five Years, dont l'objectif est de stimuler la croissance et d'assurer une relance économique qu'il juge désormais indispensable. Dans le même souffle, Nando Bodha estime que le gouvernement actuel a perdu la confiance de la population. «Li kler ki Ramgoolam bizin ale, li pe tro fer, bizin redonn laparol lepep», soutient-il, appelant à un retour devant les électeurs.

«Un vrai changement»

Pour le leader politique, la réussite d'une telle alternance passe par la constitution d'une équipe «solide, compétente et intègre», animée par l'intérêt du pays, ainsi que par la mise en place d'une plateforme électorale capable de convaincre une majorité de Mauriciens. Nando Bodha insiste sur la nécessité de privilégier le dialogue et la concertation entre les différentes formations politiques.

Il cite notamment les dossiers de la réforme des pensions, des Chagos, de la relance économique, de la lutte contre la drogue, la fraude et la corruption comme autant de sujets nécessitant une approche commune. À ses yeux, un rassemblement des forces politiques partageant cette vision demeure possible et constitue la meilleure voie pour amorcer «un vrai changement» à Maurice.

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