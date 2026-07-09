Ile Maurice: La police offre une récompense de Rs 500 000 pour faire avancer l'enquête

Plus d'un mois après la découverte du cadavre de Jonathan Koo Yam Too dans le chasse d'Au-Villars à Midlands, la Major Crime Investigation Team (MCIT) lance un nouvel appel à témoins et espère recueillir des informations décisives. Face aux zones d'ombre qui persistent autour de ce décès considéré comme un meurtre présumé, la police a décidé de faire appel au public en proposant une récompense de Rs 500 000 à toute personne susceptible de fournir des renseignements crédibles permettant de faire progresser les investigations.

Dans un communiqué émis hier, le Police Press & Public Relations Office indique que la MCIT poursuit activement ses recherches afin d'appréhender le meurtrier de Jonathan Koo Yam Too. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes afin de comprendre le déroulement des événements ayant conduit à sa mort. À ce stade, aucune hypothèse n'est écartée. Les hommes de la MCIT poursuivent l'analyse des différents éléments recueillis depuis le début de l'enquête, notamment les témoignages, les indices matériels et les informations susceptibles d'apporter un éclairage nouveau sur cette affaire.

Cette récompense est destinée à encourager toute personne disposant d'informations pertinentes à franchir le pas et à collaborer avec les autorités. La police assure que l'identité de l'informateur sera protégée et que les renseignements transmis seront traités dans la plus stricte confidentialité. Les éventuels témoins peuvent se rendre directement à la MCIT ou contacter les enquêteurs aux numéros communiqués par la police : 208 0868 ou 5499 84 77. Pour les enquêteurs, chaque détail, même considéré comme mineur, pourrait se révéler déterminant dans la progression de cette affaire.