Ile Maurice: Une pension indexée sur l'inflation

Le comité économique ministériel, présidé hier par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, s'est réuni au Prime Minister's Office (PMO) afin de poursuivre les discussions sur plusieurs dossiers économiques majeurs, dont la réforme du système des pensions, le prochain Finance Bill, les services financiers ainsi que la future législation sur le Waqf. Étaient également présents la Deputy Prime Minister Arianne Navarre-Marie, les ministres Aadil Ameer Meea, Reza Uteem, Ashok Subron ainsi que les junior ministers Kugan Parapen et Dhaneshwar Damry.

Selon des sources proches du PMO, une large partie des échanges a porté sur les moyens de débloquer le dossier sensible de la pension mais aussi sur le Waqf et les services financiers. Les discussions auraient notamment confirmé l'abandon définitif du means test. Les mêmes sources indiquent également que la pension serait désormais indexée annuellement sur l'inflation. Concrètement, le montant ne resterait plus figé autour de Rs 11 000, mais évoluerait en fonction du coût de la vie afin de préserver le pouvoir d'achat des bénéficiaires.

Interrogé à l'issue de la réunion, Ashok Subron a expliqué que ce comité, mis en place vendredi dernier, réunit également les techniciens concernés par le Budget. Son objectif est d'examiner l'ensemble des mesures qui seront, ou non, intégrées au Finance Bill.

Le ministre a tenu à préciser que «tou seki ena pou fer avek National Pension and Provident Fund pa pou dan Finance Bill. Premie minis finn konfirm sa. Li pa pou la pou permet deba nasional.» Selon lui, le gouvernement souhaite privilégier une vaste consultation nationale avant toute réforme du National Pension and Provident Fund.

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Les propositions, notamment l'intégration du Portable Retirement Gratuity Fund au régime national des pensions, feront ainsi l'objet de discussions avec les syndicats et les différentes parties prenantes afin de garantir qu'aucune formule ne soit moins avantageuse pour les travailleur s que le système actuel. Les travaux du comité économique ministériel devraient se poursuivre au cours des prochaines semaines avant la finalisation du Finance Bill.