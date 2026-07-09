Ile Maurice: Li Hai réclame la radiation des accusations provisoires

L'homme d'affaires chinois Li Hai poursuit sa bataille judiciaire contre la Financial Crimes Commission (FCC). Son dossier a été appelé devant la cour de district de Port-Louis Sud, présidée par le magistrat Prashant Bissoon, hier, mercredi 8 juillet. L'affaire a été renvoyée au 11 août, afin de permettre au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) de faire connaître sa position sur la motion présentée par la défense.

Par cette motion, Li Hai, par l'entremise de Me Zakir Mohamed, demande à la Cour d'abandonner l'accusation provisoire de blanchiment d'argent retenue contre lui. Il soutient que cette accusation a été déposée sans base factuelle ou légale suffisante, qu'elle est abusive, déraisonnable et qu'elle constitue un abus du processus judiciaire. Selon lui, la FCC ne disposait pas d'éléments justifiant son arrestation, ni son inculpation provisoire.

L'homme d'affaires affirme en outre que le maintien de cette accusation lui cause un préjudice considérable. Il fait notamment état d'une atteinte substantielle à sa réputation, d'importantes pertes financières découlant de la perturbation de ses activités commerciales, ainsi que des restrictions qui continuent de peser sur ses affaires tant à Maurice qu'à l'étranger. Il demande ainsi à la cour d'exercer son pouvoir de contrôle afin de mettre un terme à cette procédure.

L'enquête de la FCC remonte à un transfert présumé de 43 millions de yuans (environ Rs 280 millions) effectué en novembre 2014 du compte bancaire mauricien de Yihai International Investment Management Ltd (YIIM) vers le compte personnel de Li Hai à Hong Kong. Les enquêteurs soupçonnent que ces fonds constituent le produit d'activités criminelles. Arrêté le 3 décembre 2025, il avait été provisoirement inculpé avant d'être libéré sous caution.

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Cette affaire est étroitement liée au projet Yihai Garden Smart City au Domaine Les Pailles. Lancé en 2015 dans le cadre d'un partenariat avec la State Investment Corporation, ce développement immobilier de près de 41 hectares prévoyait la construction de logements, d'un hôtel, de commerces et d'autres infrastructures pour un investissement de plusieurs milliards de roupies. Le projet, évoqué dans les questions au Premier ministre du mardi 7 juillet, s'est toutefois enlisé depuis plusieurs années sur fond de litiges entre actionnaires et d'allégations de détournement de fonds.

En parallèle, les autorités chinoises ont engagé des poursuites pénales contre Li Hai. Il est accusé à Shanghai de ne pas avoir exécuté plusieurs décisions de justice relatives au projet Yihai Garden et d'avoir dissimulé des actifs afin d'échapper à leur exécution.

Le 11 août, le DPP devra faire connaître sa position sur la demande de radiation des accusations provisoires, avant que la cour ne décide de la suite à donner à cette procédure.