Ile Maurice: Un cadre réglementaire en préparation pour trottinettes et vélos électriques

À la suite du décès d'un ado de 15 ans, percuté par une voiture alors qu'il circulait à vélo électrique à Pointeaux-Biches, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, a annoncé, mardi au Parlement, qu'un cadre réglementaire pour les autocycles, vélos et trottinettes électriques est en voie de finalisation.

Casque obligatoire, enregistrement, âge minimum et limitation de vitesse figurent parmi les mesures à l'étude. La mort de cet adolescent a précipité les choses. Il répondait à une question du député Tony Apollon sur l'usage des autocycles, bicyclettes et trottinettes électriques sur la voie publique, particulièrement par des mineurs.

Le ministre a reconnu que le phénomène est devenu source de préoccupation croissante en matière de sécurité routière. Selon lui, l'engouement des jeunes pour ces véhicules, prisés pour leur prix abordable et leur praticité sur de courtes distances, s'accompagne d'un laxisme généralisé, tant chez les vendeurs que chez les acheteurs, quant à l'enregistrement, l'assurance, le permis ou encore le port d'équipements de protection. Il a rappelé que le Conseil des ministres, réuni le 16 janvier dernier, avait chargé son ministère de légiférer sur le port obligatoire du casque pour les usagers de trottinettes électriques.

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Depuis, des réunions consultatives ont eu lieu avec la Traffic Management and Road Safety Unit, la National Land Transport Authority et la police, notamment sur les pratiques de conduite dangereuses, l'absence de couverture d'assurance en cas d'accident, la conduite de ces véhicules par des mineurs sans formation et la question des axes routiers où leur circulation devrait être autorisée ou interdite.

Le ministre a d'ailleurs relevé que des jeunes n'hésitent pas à circuler en trottinette sur l'autoroute, au mépris des risques encourus. Un consensus s'est dégagé parmi les instances consultées sur l'obligation du port du casque, y compris pour les cyclistes. D'autres mesures sont à l'étude : l'enregistrement obligatoire des cycles, pédales et vélos électriques, la fixation d'un âge minimum pour circuler sur la voie publique, le port de vêtements réfléchissants entre le coucher et le lever du soleil, ainsi que l'instauration de limites de vitesse pour les vélos électriques.

Osman Mahomed a indiqué que ces dispositions, déjà évoquées lors d'une campagne de sensibilisation à Mahébourg, le 9 mai, dans le cadre de la Semaine de la sécurité routière, sont actuellement affinées par son ministère. Il compte solliciter sous peu l'accord du gouvernement pour transmettre des instructions de rédaction à l'Attorney General's Office. En attendant, ce nouveau drame a porté à 69 le nombre de morts sur les routes depuis janvier, contre 64 à la même période en 2025.