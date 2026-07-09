Cote d'Ivoire: Développement du numérique - Les technologies spatiales africaines en vitrine au Parc des Expositions d'Abidjan

La deuxième édition du Marché Africain des Solutions Spatiales (MASS) se tient du 7 au 9 juillet 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan, sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, à Port-Bouët.

Ce rendez-vous panafricain est consacré aux solutions spatiales, géospatiales, satellitaires, numériques, à la data et à l'intelligence artificielle.

Organisé par Otif Africa Space (OTIF), l'événement est placé sous le thème : « L'espace au service du développement : accélérer la transformation socio-économique de l'Afrique ».

Cette édition rassemble plusieurs centaines de participants issus d'horizons divers, notamment des représentants des pouvoirs publics, des institutions, des entreprises, des investisseurs, des experts ainsi que des acteurs de l'innovation venus de plusieurs pays africains.

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À l'ouverture des travaux, le ministre de la Transition numérique et de l'Innovation technologique, Djibril Ouattara, était représenté par son conseiller technique, Hyacinthe Séka.

Saluant l'initiative, ce dernier a présenté la stratégie nationale de développement du numérique, articulée autour de sept piliers intégrant les solutions spatiales, avec pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire un hub numérique accessible à tous.

Ces piliers portent sur la connectivité et les infrastructures, la transformation numérique de l'administration, le développement de l'écosystème de l'innovation technologique, le déploiement de l'intelligence artificielle dans les secteurs d'activité, la cybersécurité et la confiance numérique, le développement des compétences numériques ainsi que la redynamisation de l'écosystème postal et du e-commerce.

« Ce marché est bien plus qu'un événement : c'est une fabrique de solutions africaines, un espace où se dessine l'avenir de notre continent. Il vous assure de son plein soutien et de sa confiance en notre capacité collective à relever les défis du XXIe siècle », a-t-il déclaré.

Il a également souligné que les solutions spatiales ne sont plus un luxe réservé aux pays développés. « Ce qui était hier réservé aux superpuissances est aujourd'hui à la portée des pays africains, grâce à la baisse des coûts et à la démocratisation des technologies », a-t-il ajouté.

De son côté, le commissaire général du MASS 2026, Irié Bi Fabrice, a dressé le bilan de la première édition, qui a enregistré plus de 12 000 visiteurs, 25 délégations officielles, 31 exposants, plus de 100 experts mobilisés et un taux de réalisation de plus de 90 % des objectifs fixés.

« Cette année, notre ambition est claire : faire du MASS un véritable marché africain. Un marché où les solutions ne sont pas seulement présentées, mais comprises, adoptées et financées. Un marché où l'innovation devient un levier de souveraineté, de compétitivité et d'inclusion. Un marché où l'Afrique ne se contente pas de regarder les grandes transformations du monde, mais y prend pleinement sa place », a-t-il affirmé.

Selon lui, cette ambition passe par la création de passerelles entre la science et les territoires, entre la technologie et les besoins des populations, ainsi qu'entre les décideurs et les innovateurs.

L'Assemblée des Régions et Districts de Côte d'Ivoire (ARDCI), le Comité national de pilotage des partenariats public-privé (CNP-PPP), l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (UVICOCI) ainsi que l'Ordre des géomètres-experts de Côte d'Ivoire ont également pris part à la cérémonie. Leurs représentants ont salué cette initiative, estimant qu'elle favorisera l'émergence de solutions innovantes adaptées aux défis de leurs secteurs respectifs.