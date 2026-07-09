Afrique: Éducation et développement - À travers les mathématiques, la CIE mise sur l'avenir de la jeunesse africaine

À l'occasion du cinquantenaire de l'Union Mathématique Africaine (UMA), la Compagnie Ivoirienne d'Électricité (CIE) a une nouvelle fois démontré son engagement en faveur de l'éducation, de la recherche scientifique et de la promotion de l'excellence.

En accompagnant la Société Mathématique de Côte d'Ivoire (SMCI) dans l'organisation des grandes rencontres panafricaines des mathématiques, l'entreprise citoyenne a apporté un soutien déterminant à un événement majeur qui a réuni, en Côte d'Ivoire, chercheurs, universitaires et jeunes talents venus de tout le continent.

Organisées à San Pedro et à Yamoussoukro, les célébrations du cinquantenaire de l'UMA ont été marquées par trois rendez-vous scientifiques de premier plan : le 9e Symposium PAMOSTAR, consacré au renforcement de la recherche et de la formation en mathématiques, le 11e Congrès panafricain des mathématiciens (COPAM), placé sous le thème « Les mathématiques face aux défis de l'Afrique : de la théorie à la pratique », ainsi que les 33e Olympiades panafricaines de mathématiques (OPAM). Ces rencontres ont constitué une plateforme d'échanges scientifiques et de valorisation des compétences africaines.

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La cérémonie officielle d'ouverture, tenue le 29 juin 2026 à Yamoussoukro, s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Pr Adama Diawara. Le directeur général de la CIE, Jean Christian Turkson, y a également pris part, témoignant de l'importance que l'entreprise accorde au développement du capital humain et à l'émergence d'une jeunesse scientifique capable de relever les défis du continent.

Un accompagnement au-delà du partenariat

Au-delà de son soutien institutionnel, la CIE s'est investie dans tous les aspects de l'organisation de ces rencontres panafricaines. L'entreprise a notamment apporté un important appui logistique, mobilisé son expertise technique et mis à contribution ses équipes opérationnelles afin de garantir le bon déroulement des différentes activités.

Cette implication s'est également traduite par une forte présence sur le terrain. Les directions régionales de la CIE à San Pedro et à Yamoussoukro ont été mobilisées pour assurer un accompagnement de proximité des organisateurs, répondre avec diligence aux besoins exprimés et contribuer à la réussite des différents événements inscrits au programme.

Un engagement durable pour la jeunesse et le savoir

Cette collaboration s'inscrit dans une relation de longue date entre la CIE et la Société Mathématique de Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, l'entreprise accompagne les initiatives portées par le Pr Saliou Touré et la SMCI en faveur de la promotion des mathématiques, de la détection des jeunes talents et du rayonnement scientifique de la Côte d'Ivoire sur la scène africaine.

À travers ce partenariat pérenne, la Compagnie Ivoirienne d'Électricité réaffirme sa conviction que l'investissement dans le savoir, la recherche et l'innovation constitue un puissant levier de développement durable.

En soutenant le cinquantenaire de l'Union Mathématique Africaine, la CIE confirme ainsi qu'elle entend jouer pleinement son rôle d'entreprise citoyenne, soucieuse d'accompagner les initiatives qui façonnent l'avenir du continent. Pour l'entreprise, éclairer la Côte d'Ivoire ne se limite pas à fournir de l'électricité : c'est aussi contribuer à éclairer les intelligences, encourager l'excellence et investir dans les talents qui construiront l'Afrique de demain.